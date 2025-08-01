紐約暴雨成災進入緊急狀態　地鐵站變「水舞間」汽車被淹沒｜有片

美媒7月31日報道，美國東岸多地如紐約及華盛頓遭到風暴吹襲，迎來暴雨和洪水。紐約市和新澤西州已宣布進入緊急狀態。從網上影片可見，洪水湧入中央車站月台，在布魯克林傑伊街地鐵站內形成壯觀的「瀑布」，洪水之後又從另一個車站的牆壁湧出。紐約市皇后區高速公路上有不少汽車被洪水淹沒。



網上影片可見，紐約市皇后區有不少汽車被洪水淹沒：

據《紐約郵報》報道，猛烈的暴風雨31日（週四）撲向紐約市，一輛滿載乘客的長島鐵路列車被困。

從網上影片可見，洪水大量湧入著名的中央車站月台，在布魯克林傑伊街地鐵站內形成壯觀的「水舞間」，洪水其後在公園坡第七大道車站的牆壁湧出來。

據報道，另外有一列長島鐵路列車在皇后區貝賽德站附近的路軌上被困數小時，迫使消防員使用梯子協助乘客撤離。

報道指，紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）和紐約市長亞當斯（Eric Adams）已分別宣布紐約州和紐約市進入緊急狀態，呼籲民眾留在家中，避開被洪水淹沒的街道和地鐵站。

紐約市政府指，皇后區的克利爾維尤高速公路被洪水淹沒，一輛貨車和幾輛汽車被困。