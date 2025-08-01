特朗普去信17間製藥企業　要求降低美國藥價

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已致函17家主要製藥公司總裁，概要說明他們應該如何大幅削減美國處方藥價格，使美國的藥品價格與其他國家的價格持平，並要求製藥公司在9月29日之前做出具約束力的承諾。



路透社報道，特朗普5月簽署一項全面性的行政命令，要求製藥公司把美國國內藥品價格降至與藥價最低國家的相同水平。白宮周四（7月31日）說，特朗普在信函中表明，如果製藥公司不遵守行政命令，美國政府可以制定法規來降低藥價或採取其他措施，例如從海外進口更便宜的藥品。

特朗普說，由於業界就執行行政命令提出的建議未符合他的要求，他向禮來（Eli Lilly）、賽諾菲（Sanofi）、再生元（Regeneron）、默克（Merck & Co）、強生（Johnson & Johnson）和阿斯利康（AstraZeneca）等製藥公司總裁發出信函，信函副本已發布在特朗普社媒平台Truth Social的賬號上。

輝瑞（Pfizer）和禮來的股價周四分別下跌約2%，紐約證券交易所Arca生物科技指數下跌2.4%。

特朗普要求製藥商承諾不向其他發達國家提供優於美國的藥價，他還表示，美國政府將提供繞過中間商，直接向美國病患銷售藥品的途徑，前提是這些製藥公司以最惠國價格銷售藥品。

特朗普要求這些製藥公司在9月29日前，就這些條款做出具有約束力的承諾。

美國病患為處方藥支付的費用遠高於其他國家，通常是其他發達國家的近三倍。特朗普在信函中警告，如果製藥公司拒絕配合，美國政府將「動用我們的一切工具」來終止「濫用藥品定價的行為」。

圖為輝瑞標誌與新冠疫苗。（Reuters）

美國在製藥研發方面投入了大量資金，製藥商指大幅降價將扼殺製藥創新。

輝瑞公司發言人羅斯（Amy Rose）說，公司正與特朗普政府和國會密切合作，以改善美國病患獲得藥品的可及和負擔能力。她說：「我們的討論富有成效。」

一不願具名的製藥商說客表示，特朗普的信函不太可能產生太大影響。他說，特朗普政府此前已推動製藥企業自願變革，一些製藥公司已承諾在美國建設新製藥廠。

本文獲《聯合早報》授權轉載

