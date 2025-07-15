紐約暴雨來襲地鐵「水浸眼眉」　乘客拍下月台被淹沒一刻｜有片

美國媒體7月14日（週一）報道，紐約大都會區同日晚上遭遇暴雨來襲，導致紐約市多條地鐵線路出現問題，該地區許多線路都發布洪水警報。有乘客就拍下洪水湧入地鐵站的情況，可以見到地鐵站台被水淹沒，大量乘客一臉無奈面對列車外的洪水。



美國網民分享紐約地鐵站被洪水湧入的情況：

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，在暴雨來襲期間，紐約地鐵1號線、2號線、3號線、E線、F線、M線和R線的營運都受到影響。

據報道，由於紐約市96街附近發生洪水，曼哈頓大部分地區的1號線服務暫停。 MTA表示，由於曼哈頓多個車站出現水浸，2號線和3號線的服務也暫停。列車恢復營運後，有不少乘客被困，地鐵列車亦出現嚴重延誤。

位於紐約市車路士區的28街車站的影片顯示，由於地鐵排水系統不勝負荷，水從排水道湧出，淹沒整個月台。

一位沮喪的騎手表示：「紐約下雨的時候，真是糟透了。我不知道這個排水系統是怎麼回事。我的意思是，看看這裏，但願沒人因此而滑倒。」

另一位對洪水感到煩厭的騎手指：「這太令人沮喪，人們只想回家，紐約人不應該在這樣的環境下出行。」