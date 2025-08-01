達美航空客機遇強烈氣流迫降 有乘客撞上天花板 25人受傷送院
撰文：莊勁菲
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達美航空（Delta Air Lines）一架空中巴士（Airbus）A330-900客機7月30日由美國鹽湖城（Salt Lake City）飛往荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）時，遭遇強烈氣流，導致機上25人受傷要送院。有乘客表示，機上部分人因為沒繫安全帶撞上機艙天花板。飛機被迫降落在美國明尼阿波利斯（Minneapolis）機場。
▼航班追蹤網站Flightradar24證實迫降
達美航空周四聲明表示，這架客機編號DL56，載有275名乘客和13名機組人員。受傷的25人已被送往醫院。其中7名機組人員已經出院，部分乘客還在留醫。
該公司還表示，將開通從明尼阿波利斯飛往阿姆斯特丹的特別航班，以便乘客可以繼續旅程。
美國聯邦航空局（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查事件。
美國廣播公司（ABC News）引述機上女乘客Leeann Nash表示：「實際上沒有任何預警。撞擊非常突然，非常猛烈。有些沒繫安全帶的乘客撞到天花板，然後摔倒在地......這種情況發生了好幾次......不少手機在空中亂飛。」
她還表示：「但我要稱讚一下機組人員，他們非常冷靜、訓練有素且反應迅速。」