達美航班空中急轉避撞B-52轟炸機　FAA：機場控制塔員工屬外判

由美國天西航空公司（SkyWest Airlines）營運的達美航空（Delta Air Lines）3788客機7月18日從明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）起飛，在北達科他州邁諾特（Minot）上空險些與一架B-52轟炸機相撞，幸好機長緊急轉彎躲過災難。他事後通過廣播向乘客為激進操作道歉，並質疑塔台沒有預警。美國聯邦航空管理局（FAA）22日回應，稱邁諾特機場空中交通管制人員均為外判私企員工。



▼達美航空3788機長：為激進操作道歉

有乘客在社交平台Instagram發布影片顯示，機長事後在3788客機上向乘客廣播，指邁諾特機場沒有雷達，只能目視飛行。當塔台指示該客機向右轉的時候，機長卻看到B-52轟炸機在那裏，於是報告塔台並緊急轉彎進行避險。

機長說：「為我的激進操作感到抱歉，它讓我驚慌失措，這完全不正常。我不知道他們為甚麼不提前通知我們。因為空軍基地確實有雷達。」

英國廣播公司引述影片拍攝者格連（Monica Green）表示：「飛機向右急轉彎，完全側翻了。我當時面朝草地。」

FAA周一在一份聲明中表示，邁諾特國際機場的空中交通管制服務外判給了一間私人公司，而非FAA員工。FAA表示，對該公司空管人員的培訓和資格要求與FAA管制員相同。

美國空軍發言人證實，邁諾特空軍基地的一架B-52轟炸機當時正為該市的北達科他州博覽會（North Dakota State Fair）進行飛行，並表示空管人員並未告知B-52飛行員有客機即將入境。空軍正在調查此事。