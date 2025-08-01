日本千葉大熱向日葵花田一夜消失　田主不堪外國客湧入夷平｜有片

日本媒體7月31日報道，千葉縣習志野市的一間菜園，為了讓當地居民高興，於18日在菜園的一角開闢一條「向日葵走廊」，免費向公眾開放。這條美不勝收的花田引來不少民眾前往當地「打卡」。來到27日，這片花海卻消失殆盡，整片土地變成空地。就在向日葵盛開之際，經營菜園的農民親自剪掉向日葵，並宣布活動取消，原因是外國遊客的擾民行為。



日本電視台就向日葵花海突然消失的報道：

據富士新聞網的報道，一位當地居民表示：「（旅客帶來的）噪音太可怕了。我早上5時半起床，打開窗簾，發現遊客已經在那裡。有好幾次，我的車因為旅客違規停車而無法離開車庫，我被困在自家車庫大約20分鐘。」

有不少日本民眾前往向日葵走廊打卡：

「向日葵走廊」在社交媒體大受歡迎，引來不少旅客前往當地朝聖。

另一名當地居民指：「今年的遊客比往年多，幾乎是去年的兩倍。農民們也很驚訝，他們本來很高興有旅客前往當地，但沒有想到情況會如此失控。」

據報道，外國遊客的突然增加給當地居民的生活造成很大的困擾，違規停車和擅自進入私人土地的行為屢見不鮮。

報道指，在田邊的告示牌上寫道：「7月27日已結束」。在最佳觀賞時期，田主親手割下了所有向日葵，並宣布活動中止。

早前前來觀賞向日葵花田的當地居民對此大表震驚。

居民紛紛表示：「我還以為我來錯地方。我以為週末會很多人，所以我選擇工作日前來。結果很意外，真可惜。沒辦法了。我以為我來的時候能看到盛開的向日葵，但真是可惜。」

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打造《向日葵走廊》的菜園對取消活動表示：「我們非常失望，它不得不以這種方式結束。我們深知自身不成熟，未能充分理解社交媒體的力量及其傳播速度。」