受中國出口管制掣肘　特朗普與商企高管開會　擬推動美國稀土生產

美國白宮上週與頂尖技術與回收公司高管會面，討論如何快速提高稀土磁鐵產量。



彭博社周（8月1日）報道，要求不具名的知情者透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）召集了上週的會議，他告訴與會高管，政府正計劃大力推動美國的礦產生產，將採用包括對生產商提供最低價格保障在內的激勵措施。

2020年1月30日，美國加州芒廷帕斯市（Mountain Pass）MP Materials露天稀土礦的景色。（Reuters）

稀土磁鐵（permanent magnet）也稱稀土永磁材料，是一種由稀土元素合金製成的強力永久磁鐵，廣泛應用於家電、汽車、導彈等，是製造各種高科技和民用產品的關鍵材料。

前些時候，控制全球稀土生產的中國對稀土出口實施限制，反制美國揮舞的關稅大棒，導致許多美國企業被迫暫停生產。在特朗普政府同意關稅休戰後，中國才恢復稀土磁鐵出口。

稀土磁鐵現已成為中美貿易戰中一個關鍵籌碼，美國政府正加緊尋找稀土磁鐵的替代來源。

圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（Reuters）

一名白宮官員證實上週舉行會議，但沒有提供會議討論內容的具體細節。

7月早些時候，五角大樓宣布向美國唯一的稀土生產商MP Materials Corp投資4億美元（約31.4億港元）股權，其中包括獲美國政府擔保的最低價格以及對這家公司的採購。

納瓦羅在白宮7月31日發布的一份聲明中說：「MP稀土協議是關鍵礦產迴流美國整體戰略的重要組成部份，而稀土只是其中一部份。我們的目標是在整個關鍵礦產領域，從礦山到最終產品，建立我們的供應鏈，參加此次會議的公司有潛力在這一努力中發揮重要作用。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

