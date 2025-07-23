電動車、稀土、俄烏三大難題「卡關」　中歐關係注定愈行愈遠？

今年3月，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在北京會見中國領導人，討論如何「改善和重新平衡中歐貿易和投資關係」； 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在4月與中國國務院總理李強通話，討論如何改善雙邊關係；來到5月中國和歐洲議會同意解除相互交往的限制，包括中國對部分歐洲議會議員的制裁。



中國與歐盟外交動向頻繁以及數條意在贏取對方好感的政策連番出台，好像有迎來關係回暖之勢，加之今年正值中歐建交50周年、美國特朗普（Donald Trump）政府大打關稅戰，外界預料中歐關係將有升溫趨勢。然而，就在中歐峰會前夕，一連串的事件卻反映了這次峰會不如預期，甚至大有「注定失敗」的跡象......



在中歐峰會前夕，歐洲議會以523票贊成、75票反對、14票棄權通過一項動議，指出中國的稀土出口管制沒有正當理由，具有脅迫意圖，並表示中國在稀土領域的「准壟斷地位」使其擁有巨大的影響力。中方對歐洲議會相關決議表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐洲議會停止將經貿問題政治化、泛安全化，停止在出口管制問題上搞雙重標準。

上周，在歐盟對俄第18輪制裁措施中，涉及中國企業和銀行的部分。中國商務部部長王文濤7月22日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）舉行影片會談，並就歐盟的相關制裁中列入中國金融機構進行嚴正交涉。日前，彭博社報道指，今次歐方的訪華日程原本共有2日，惟因中方不滿與歐洲的貿易摩擦而縮短至1日，突顯雙方關係未有緩和，反而緊張的迹象。

三大「絆腳石」恐難解

自特朗普年初上台後，美國政府大打關稅戰，中歐雙方走近原本對雙方更為有利，可以共同應對美國的脅迫，但事實上雙方如今的關係卻越見暗淡。問題究竟出在哪裏？

2025年5月4日，在印尼雅加達舉辦的電動車展覽會 (PEVS) 上，可以看到比亞迪Sealion 7純電動車。（Getty）

這大致上可分為三點，包括電動車、稀土和俄烏戰事。首先，中歐貿易不平等的情況在這兩個月期間仍未有迎來改善契機，成為雙方難掩的巨大矛盾。歐盟數據指出，中國去年對歐有3058億歐元（2.81萬億港元）貿易順差，其中重點就在於中國的電動車出口。儘管歐盟對中國電動車總共加徵最高可達45%的重稅（10%基礎關稅+至多35%反補貼稅），但歐盟調查指出，今年4月中國對歐出口電動車數量仍高於往年有8.2個百分點，認為是美國關稅阻中國電動車出口美國，反令這些電動車「掉頭」輸往歐洲。

另一方面，歐盟向華進口稀土佔98%，而事關歐盟汽車製造「命脈」的稀土進口，卻在去年遭北京限制，這令歐盟相關企業瀕臨停擺。雖然中國之後鬆口相關出口，但冗長的審批許可卻令歐盟面臨不確定性。對此，中國外長王毅在本月初澄清中方為稀土輸歐「開綠燈」，強調稀土並不是中歐之間的問題。

2011年7月16日，中國內蒙古，礦工們在含有稀土礦物的白雲鄂博礦場工作。（Reuters）

最後是，雖然北京一再強調在俄烏戰爭中保持中立，並非傾向支持莫斯科。但歐洲議會前議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）近日分析指，中國實際上為俄羅斯撐腰。中國的中立態度以及不制裁俄羅斯，在難見停火契機的情況下，更像是對戰爭的默許，無益歐洲安全。

中國原本希望歐盟能在特朗普上任來的關稅政策下，至少保證歐盟不會形成「聯美制華」局面的同時，打開對歐盟的出口大門，以解決中國產品輸美受阻的困境。可惜，面對上述三大難題，中歐雙方的關係似乎一時之間也無法解決。

2025年7月19日，烏克蘭哈爾科夫，圖為烏軍在前線陣地準備炮彈投入作戰。（Reuters）

缺乏政治互信 「聯歐抗美」並非易事

撇開上述三大問題外，中歐之間其實也面臨其他的難題。首先就是歐盟內部成員態度不一，例如立陶宛和捷克等國家對中國採取批判立場，而匈牙利、西班牙和希臘等其他國家，則趨向對華維持穩健貿易關係，而選擇稍微緩和的態度，這令歐盟內部或難統一對華意見；其次是，對於中歐雙方缺乏政治互信，應對俄烏戰爭、貿易分歧等事件不同的做法，加劇了雙方之間的分歧。

縱使今次中歐領導人𡶶會看似注定失敗，但有意見認為，作為世界第二和第三大經濟體，中歐必須視擴大互利合作為必要之舉。中國全面推動現代化建設、堅持高品質發展、擴大高水平對外開放，為歐洲企業提供了歷史性的發展機會；而中國亦希望吸引歐洲方面的投資，刺激國內的經濟。

無論如何，經歷半世紀的發展，中歐關係已成為全球最具影響力的雙邊夥伴關係之一，惠及近20億人民，成為全球化時代合作的典範，為世界和平與發展作出了重要貢獻。周四的峰會如今的確難言樂觀，惟這只不過是雙邊關係的「小波折」，畢竟中歐若進一步加強合作，就一定能為減少世界經濟發展的不確定性作出積極貢獻，為動盪不安的全球局勢帶來希望與願景。