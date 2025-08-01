特朗普關稅戰｜瑞士面臨39%高稅率表遺憾　新西蘭10%變15%同不滿

美國總統特朗普（Donald Trump）7月31日趕在關稅談判限期前公布針對各地貿易夥伴的新稅率，計劃在8月7日生效，其中瑞士面對的稅率不減反升，由31%變成39%，當地政府對此表示遺憾。在另一方的新西蘭，當地也因稅率由10%變成15%，感到不滿。



在美國4月初公布「對等關稅」計劃時，擬對瑞士加徵31%關稅，至兩國磋商後，瑞士如今更面對39%稅率，遠高於歐盟的15%。

瑞士政府回應指，儘管雙邊談判取得進展，瑞士採取「非常具建設的立場」，但美國仍決定對瑞士進口產品徵收39%關稅，瑞士政府對此表示非常遺憾，將繼續與美磋商，冀達成協議。

瑞士總統祖特爾（Karin Keller-Sutter）稱，她在與特朗普的最後一次通話中未能達成協議，稱「貿易逆差仍然是個關鍵問題」。瑞士是主要的醫藥出口國，2024年與美國的雙向貿易額為884億美元，主要對美出口產品也有貴金屬、奢華手錶等。

圖為瑞士總統祖特爾（Karin Keller-Sutter）。（Getty）

在大洋洲，澳洲維持面臨10%關稅，新西蘭則有變動，面對的美方稅率由10%變成15%，意味高於澳洲，當地貿易部長Todd McClay表示「這不是件好事，我們認為這是不必要的，且不利於貿易」。

他稱「這看來是基於對美國存在貿易逆差的國家，即對美國的出口大於進口…… 就新西蘭而言，逆差約有5億美元，但考慮到美國經濟規模，這數字實際上不大，意義也不大。」

新西蘭首都威靈頓阿塔圖爾克紀念館（Ataturk Memorial ）飄揚新西蘭國旗。（Getty）

在美國4月初公布「對等關稅」計劃時，新西蘭當時僅面臨最低的10%關稅，為此感到「慶幸」，指其面對的10%新關稅相較不少國家面臨的低，已屬相對好的位置。