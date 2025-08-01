美議員新提案：倘TikTok建立內容透明度規定　將取消剝離業務要求

美國民主黨參議員馬基（Ed Markey）7月31日提出新的國家安全保障措施，旨在確保字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）能夠繼續在美國運營。



美國國會2024年通過立法，要求字節跳動在1月19日前剝離TikTok的美國業務，否則將面臨禁令，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已指示司法部暫不執行這項法律。

2025年7月31日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮發表講話。（Reuters）

馬基的提案將取消字節跳動出售TikTok美國業務的要求，前提是公司須建立內容透明度規定，並限制外國訪問TikTok美國用戶數據。

特朗普此前把字節跳動剝離TikTok美國資產的截止日期延長90天至9月17日，但包括馬基在內的一些民主黨議員認為，前者無權延長這一期限，並質疑這項交易是否符合法律規定。

2023年3月22日，TikTok創作者在美國華盛頓特區國會大廈的眾議院三角區舉行記者會，期間有人舉着「保留Tiktok」的標語。（Retuers）

馬基表示：「過去數月，我一直敦促同僚們尋找替代方案，在不危及國家安全的前提下，讓TikTok繼續運營。特朗普非法延長剝離期限，國會應重新行使立法權，糾正錯誤，考慮尋求新方案解決TikTok問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

