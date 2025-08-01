美議員新提案：倘TikTok建立內容透明度規定 將取消剝離業務要求
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國民主黨參議員馬基（Ed Markey）7月31日提出新的國家安全保障措施，旨在確保字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）能夠繼續在美國運營。
美國國會2024年通過立法，要求字節跳動在1月19日前剝離TikTok的美國業務，否則將面臨禁令，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已指示司法部暫不執行這項法律。
馬基的提案將取消字節跳動出售TikTok美國業務的要求，前提是公司須建立內容透明度規定，並限制外國訪問TikTok美國用戶數據。
特朗普此前把字節跳動剝離TikTok美國資產的截止日期延長90天至9月17日，但包括馬基在內的一些民主黨議員認為，前者無權延長這一期限，並質疑這項交易是否符合法律規定。
馬基表示：「過去數月，我一直敦促同僚們尋找替代方案，在不危及國家安全的前提下，讓TikTok繼續運營。特朗普非法延長剝離期限，國會應重新行使立法權，糾正錯誤，考慮尋求新方案解決TikTok問題。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
美國商務部長：中國若不批准出售 TikTok在美業務將被迫停止黑石集團據報退出收購TikTok交易歐盟調查TikTok轉存用戶數據至中國 5月被控違反私隱條例遭重罰美媒：TikTok擬9.5向美國用戶推新版應用程式 或為出售業務鋪路