美媒：TikTok擬9.5向美國用戶推新版應用程式 或為出售業務鋪路
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月簽署行政命令，將中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」法案的執行期限再推遲90天、至9月17日。美國科技媒體The Information於7月6日引述消息人士稱，Tiktok計劃9月5日在美國推出全新版本的應用程式，被外界視為它出售美國業務的前置準備。
消息人士表示，TikTok目前正為美國用戶開發全新版本的應用程式，並打算在9月5日於美國各大應用程式商店上架。
用戶最終必須下載新版應用程式才能繼續使用Tiktok，而現有應用程式仍將持續運行至2026年3月，惟最終限期可能會有所變化。
特朗普4日曾表示，美國將於7日或8日與中國展開有關TikTok交易的磋商，並稱美方基本上已經與相關持份者達成協議。
路透社報道，TikTok今年初曾計劃將美國業務分拆為一間總部在美國的新公司，由美國投資者擁有多數股權及營運，但特朗普宣布對中國商品徵收高額關稅後，中方隨即表態不會批准協議，導致交易被擱置。
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