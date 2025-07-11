歐盟調查TikTok轉存用戶數據至中國　5月被控違反私隱條例遭重罰

負責監管歐盟數據私隱的愛爾蘭數據保護委員會7月10日表示，已經展開對中國應用程式TikTok涉嫌轉移歐洲用戶數據至中國案件的調查。TikTok在今年5月就牽涉此案，隨後還遭歐盟罰款5.3億歐元（約48億港元）。



綜合外媒報道，愛爾蘭數據保護委員會就披露，儘管TikTok一直否認有轉存歐洲用戶數據到中國，但實際上早在自身被控泄露數據前一個月（即今年4月），就有將部份用戶數據轉移到中國，委員會還強調對「TikTok提交了不準確的資訊」表示「深切關注」。

TikTok發言人稱，他們在發現上述情況後，已立即刪除少量寄存在中國伺服器的數據，並通知委員會，「我們積極主動的做法，顯示我們致力於保障透明度和數據安全。」

圖為2020年8月3日，位於北京的字節跳動總公司大樓。（Reuters）

TikTok當時被指將歐洲用戶的個人數據轉移到位於中國的伺服器，且未能保證這些數據不被北京使用遭到重罰，不過TikTok否認指控，誓言上訴。