路透：美國北約制定新融資機制　為烏克蘭購買及轉讓軍備

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對俄羅斯持續襲擊烏克蘭表示不滿之際，跨大西洋聯盟在烏克蘭問題上重啟合作。有消息指，美國和北約正在制定為烏克蘭供應武器的新方案，用北約國家的資金來支付購買或轉讓美國武器。



路透社報道，三名知情人士透露，北約國家、烏克蘭和美國正在制定一個新機制，根據「烏克蘭優先需求清單」（Priority Ukraine Requirements List，簡稱PURL）向烏克蘭提供美國的武器。

烏克蘭將分批次優先列出它需要的武器，每批次價值約5億美元，北約國家則在北約秘書長呂特（Mark Rutte）的協調下進行內部協商，以決定由誰捐贈武器或支付採購武器的費用。

2025年6月25日，美總統特朗普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在荷蘭海牙舉行的北約峰會期間舉行會晤。烏（Reuters）

一名不願具名的歐洲官員說，北約盟友希望通過這個方法為烏克蘭提供總值100億美元的武器。目前尚不清楚他們希望在甚麼時間段向烏克蘭交付武器。

他說：「這是一個起點，也是我們正在努力實現的一個雄心勃勃目標。我們正朝着這個目標努力。我們支持這個宏偉目標。」

同樣不願具名的一名北約高級軍事官員說，這項倡議是由北約協調的自願行動，並鼓勵所有盟友參加。

這名北約官員說，新方案包括一個經北約最高軍事司令批准的北約託管賬戶，盟國可以將購買烏克蘭武器的資金存入其中。

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）在比利時布魯塞爾出席聯合記者會。（Reuters）

布魯塞爾北約總部拒絕對報道置評。美國白宮、五角大樓和烏克蘭駐華盛頓大使館均未回應置評請求。

俄羅斯軍隊正逐步向烏克蘭推進，已控制烏克蘭五分之一領土。

本文獲《聯合早報》授權轉載

