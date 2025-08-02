白宮談炒勞工統計局長：經常錯誤高估就業數字　致聯儲局不減息

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月1日怒炒勞工統計局（BLS）局長Erika McEntarfer，白宮8月1日發稿解釋原因，指勞工統計局經常發布過於樂觀的就業數據，但該些數據之後又悄悄下修，例如最新在8月1日要把5月、6月就業報告數字修正，就業機會數字下調共約25.8萬個，白宮斥該些先前錯誤高估的就業數據致使聯儲局繼續維持高利率的災難政策。



在Erika McEntarfer遭解僱後，外界焦點多放於美國7月疲弱就業數據，但白宮聲明則指向勞工統計局過去經常發表不準確數據的問題，稱這徹底損害公眾對此政府機構的信任，且施政者、企業都要根據該些數據作出重大決策。

2025年8月1日，美國勞工統計局（BLS）公布最新數據顯示，美國7月非農就業只增加7.3萬個職位，增幅不如預期。總統特朗普（Donald Trump，右）同日宣布，已下令立即開除負責統計工作的勞工統計局長Erika McEntarfer（左），指其是由前總統拜登（Joe Biden）任命，過去曾多次統計錯誤。（美國勞工統計局，Reuters）

白宮批評勞工統計局持續發表過於樂觀的就業數據，但該些數據之後又要悄悄修改。勞工統計局8月1日大幅修正先前發布的5月、6月就業數據，其中5月數據從增加14.4萬個職位下修至僅增加1.9萬個，6月數據從本來增加14.7萬職位，下調至1.4萬個。

華府批評兩個月加起來的數據偏差達到25.8萬個就業職位，指該些先前錯誤高估的就業數據，致使美國聯儲局繼續維持高利率的災難政策。

特朗普近來多次要求美國聯儲局盡快減息，至今未果。

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮外向記者發表講話。（Reuters）

白宮又批評勞工統計局過往也多次「計錯數」，如在2023年4月至2024年3月期間，修正後的數據與原先公布的數據偏差共達到81.8萬個職位，修正幅度為歷來第二高。另外白宮又斥勞工統計局常有技術錯誤、敏感資訊外洩的問題等。

特朗普則在最新帖文質疑就業數據是遭操縱。