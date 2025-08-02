聯儲局理事庫格勒將提早卸任　特朗普感高興：鮑威爾也應辭職

美國聯儲局8月1日表示，理事庫格勒（Adriana Kugler）將提前於8日卸任，其任期原定於2026年1月屆滿。對此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日稱，對理事席位有空缺感到高興，又指聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）也應辭職。



路透社及美媒報道，庫格勒在致特朗普的辭職信未說明她離職原因，僅表示她將於秋季返回喬治城大學擔任教授。

庫格勒表示，她很榮幸能在實現雙重使命的關鍵時刻服務，讓物價回落的同時，又維持強韌的就業市場。

2025年6月5日，美國紐約市，美國聯儲局理事庫格勒（Adriana Kugler）在紐約經濟俱樂部發表演說。（Reuters）

特朗普同向記者透露庫格勒辭職與其利率立場有關，稱後者在相關問題上與「太遲先生」鮑威爾有分歧，惟未有提供任何證據。

他同日在社交媒體Truth Social重申，庫格勒也知道鮑威爾不願減息是錯誤的立場，並指後者也應該辭職。

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國馬里蘭州登上空軍一號時，作出舉起右手的動作。（Reuters）

由於庫格勒提早卸任，因此為特朗普提供了一個比預期更早的機會讓他任命符合其意願的理事，增加其對利率政策的影響力。