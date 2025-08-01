回應特朗普指責　印度稱與俄羅斯關係不應受第三國審視

印度外交部發言人周五（8月1日）說，新德里與莫斯科之間保持着「穩定和歷經時間考驗的夥伴關係」，並表示印度跟其他國家的關係無須面對第三國的檢視。



這是在美國總統特朗普周三（7月30日）猛烈抨擊印度與俄羅斯的關係後，印度政府做出回應。

特朗普批評印度繼續跟俄羅斯購買石油和軍備，宣佈將對印度徵收25%對等關稅，並恫言要針對印度與俄羅斯的緊密關係，對它施以額外懲罰。

針對特朗普的發言，印度外交部發言人賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）周五向記者說：「我們跟各個國家的雙邊關係因各自的價值而存在，不應當從第三國的角度被審視。」

2025年7月31日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮發表講話。（Reuters）

賈伊斯瓦爾也說，印度的能源購買決策是受市場力量和價格主導。

印度進口的原油，約35%來自俄羅斯，從俄羅斯全面入侵烏克蘭前的1%大幅度增長。這是因為俄羅斯石油這期間的價格顯著低於市價。此外，印度約36%的軍備也是購自俄羅斯。

俄烏戰爭期間，印度總理莫迪和俄羅斯總統普京始終保持緊密聯繫，莫迪去年10月訪問俄羅斯，普京預計今年內將訪問印度。

2025年2月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會時指向台下的記者。（Reuters）

至於印度與美國的關係，賈伊斯瓦爾周五說，印美關係經歷了幾次轉折和挑戰，印度有信心兩國關係會繼續前進。

印度是最早與美國展開貿易談判的國家之一，儘管特朗普多次對兩國達成協議表示看好，但雙方始終沒有簽訂協議。

特朗普周四（7月31日）發布的最新對等關稅名單，宣佈從8月7日起對印度商品徵收25%關稅，不過表示兩國仍在談判，或有望在這個周末取得成果。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

