希斯路機場擴建三跑計劃擬耗資5100億　酒店大亨提慳錢替代方案

英國媒體8月1日報道，倫敦希思路機場（Heathrow Airport）公布將耗資490億英鎊（約5108億港元），擴建和翻新機場計劃的細節。與此同時，酒店大亨阿羅拉（Surinder Arora）亦宣布，他已提交希思路機場的擴建計劃，與機場管理公司的方案進行競爭。阿羅拉強調，其計劃的「主要優勢」是縮短新跑道的長度，從而避免要M25高速公路改道所帶來的高昂成本和混亂。



據英國廣播公司（BCC）的報道，希思路機場行政總裁沃爾德拜（Thomas Woldbye）表示，擴建「刻不容緩」，因為機場目前客運量已飽和，「不利於國家貿易和互聯互通」，其擴建計劃將由私人融資。

英國現屆政府支持第三條跑道的建設計劃，財務大臣李韻晴（Rachel Reeves）曾表示，這將「使英國成為全球最便捷的經商之地」。

2025年1月29日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在恩舍姆（Eynsham）講述她對英國經濟的規劃。（Reuters）

然而，該計劃面臨環保組織、政界人士和當地居民的反對。倫敦市長簡世德爵士（Sir Sadiq Khan）曾表示，這將「對噪音、空氣污染以及實現我們的環保目標產生嚴重影響」。

希思路機場的擴將計劃預計將在十年內完成，主要包括：

1. 新建第三跑道，稱為「西北跑道」，長3.5公里。希斯路機場管理層表示，這將讓機場年客運量增加至75.6萬架次航班和1.5億人次，目前該機場年客運量約為8,400萬。

2. 新建名為T5X的航站樓，擴建2號航站樓和三個新的衛星航站樓，現有3號航站樓將關閉。

3. 改善當地鐵路接駁，並增設步行和自行車道。

2025年8月1日，倫敦希思路機場（Heathrow Airport）公布將耗資490億英鎊（約5108億港元），擴建和翻新機場計劃的細節。與此同時，酒店大亨阿羅拉（Surinder Arora）亦宣布，他已提交希思路機場的擴建計劃，將與機場管理公司的方案進行競爭。圖為希斯路機場擴建計劃設計的示意圖。（希斯路機場官網）

4. M25公路改道，包括在機場下方新建公路隧道，並拓寬14-15號交叉口之間的高速公路。

5. 新建兩條希思路公園大道。

6. 改善希思路機場的公車站和長途汽車站。

希斯路機場表示，興建第三條跑道將耗資210億英鎊（約2189億港元），其中包括購置土地、改造M25高速公路及其他相關基礎設施成本；而新航廈建設將耗資120億英鎊（約1251億港元），現有機場基礎設施的升級將耗資150億英鎊（約1564億港元）。預料總成本將達到490億英鎊（約5108億港元）。

相比之下，酒店大亨阿羅拉提出的計劃涵蓋一條較短的第三跑道，該計劃將建造一條約2.8公里長的第三跑道，而不是機場管理公司提議的3.5公里完整跑道。阿羅拉此舉將「降低風險」並避免「成本螺旋式上升」。

2025年8月1日，倫敦希思路機場（Heathrow Airport）公布將耗資490億英鎊（約5108億港元），擴建和翻新機場計劃的細節。與此同時，酒店大亨阿羅拉（Surinder Arora）亦宣布，他已提交希思路機場的擴建計劃，將與機場管理公司的方案進行競爭。圖為阿羅拉集團提出的希斯路機場擴建計劃示意圖。（阿羅拉集團官網）

儘管阿羅拉集團堅稱其計劃能夠容納各種尺寸的飛機，但較短的跑道可能會限制其使用。

報道指，希思路機場將首次面臨兩份第三跑道的競標。

阿羅拉集團提出的計劃預計成本將低於250億英鎊（2606億港元），其中不包括機場現有中心區域的重建費用。

報道指，在收到兩份提案後，運輸大臣艾凱迪（Heidi Alexander）將檢視《機場國家政策聲明》（Airports National Policy Statement），該聲明為任何開發許可申請的決策提供依據。