奇洛李維斯6隻勞力士美國失竊運到智利　警員因John Wick認出失主

荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）2023年有六隻勞力士（Rolex）手錶在位於洛杉磯（Los Angeles）的家中被盜，這些手錶後來獲尋回，遠在9000公里外的智利聖地牙哥（Santiago）。美媒最新引述美國大使館表示，這些手錶是偶然被發現。當時聖地牙哥警方原本在調查當地一宗爆竊案，剛好其中一位警員是《殺神John Wick》的電影迷，認出這些手錶。



這些失物終在本週送到美國駐智利聖地牙哥（Santiago）大使館，以交給美國聯邦調查局（FBI）。

美媒引述智利調查警察局「搶劫與犯罪干預調查科」副督察瓦拉斯（Marcelo Varas）表示：「2023年，該集團犯下多宗搶劫案。由於涉及暴力，頻繁見報，部份成員移民到國外，並以同樣手法犯案。」

2023年12月，荷里活影星奇洛李維斯（Keanu Reeves）位於洛杉磯（Los Angeles）的家中遭爆竊，6隻《殺神John Wick》電影有關的勞力士（Rolex）手錶失竊。智利政府2025年7月29日表示，已將這些手錶移交給美國聯邦調查局（FBI）。（智利警方）

其中一隻手錶有刻字

在行動與突襲中，調查人員在聖地牙哥的佩尼亞洛倫鎮（Peñalolén）一間住宅中發現其中一名疑犯，並查獲多件貴重物品，包括幾隻手錶，其中一隻刻有銘文。

瓦拉斯說：「其中一名警探喜愛《殺神John Wick》系列電影，因此認出這隻手錶。」

2021年，奇洛李維斯曾贈送多隻勞力士潛水錶（Rolex Submariner）給他主演的《殺神John Wick 4》特技團隊，每隻錶上都刻有他的名字和一段話：「感謝你們，JW4，2021，John Wick五人組（The John Wick Five）。」

奇洛李維斯在《殺神John Wick 4》中飾演主角John Wick。（劇照）

該警探讀到過有關報道，因此認出手錶。警方隨後通過對比確認這就是奇洛李維斯的手錶。在2023年的失竊案中，奇洛李維斯的損失估計高達700萬美元（約5495萬港元）。

奇洛李維斯在《殺神John Wick》中飾演主角John Wick，就是因為家中被竊、寵物狗遭殺害才尋求復仇。但2023年的失竊並非這位巨星第一次遇上案件，2014年，《殺神John Wick》第一部上映前幾個月，洛杉磯警方稱他家在3天內2次遭闖入，但未有爆竊案的報告。

2024年11月3日，奇洛李維斯（Keanu Reeves）在加州洛杉磯出席《殺神John Wick》十週年放映問答會。（Getty Images）

在大使館交接儀式上，檢察官表示沒有證據表明闖入奇洛李維斯家中的犯罪集團就是將手錶運到智利的同一批人。

瓦拉斯指出，犯罪集團很可能是利用包裹寄送系統，或透過沒有案底的遊客運送手錶進入智利。