奇洛李維斯確定回歸《殺神John Wick 5》女版外傳由一女神主演

奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演經典殺手系列電影《殺神John Wick》系列已在2023年畫下尾聲,今年順勢推出外傳電影《殺神John Wick外傳:芭蕾殺姬》(From the World of John Wick: Ballerina),女主角由《007:生死有時》(No Time to Die)、《金髮夢露》(Blonde)安娜迪艾瑪絲(Ana de Armas)主演,飾演另一名年輕殺手,奇洛李維斯也確定將有特別演出,如今獅門影業執行長在CinemaCon展覽上提到目前正集中宣傳全新外傳電影,但也確定第5集將再度拍攝,也表示奇洛李維斯會回歸。



外傳電影《殺神John Wick外傳:芭蕾殺姬》由安娜迪艾瑪絲(Ana de Armas)主演。(IG@ana_d_armas)

報導指出,獅門影業接下來會更開闊《殺神John Wick》的世界觀,也希望能拍攝更多外傳、劇集以及遊戲,不過奇洛李維斯飾演的John Wick早在《殺神John Wick 4》就已戰死,只是片中僅在最後讓他結束大戰後身受重傷倒臥在階梯上,隨後便出現他的墓碑,但因為「死不見屍」,許多影迷認為仍保有主角仍存活的可能性,甚期待他在《殺神John Wick5》中復出,而當時奇洛李維斯已表示「凡事都不能說絕對,永遠不要說永遠不會,我內心非常渴望」,但他同時也表示自己的體能可能無法負荷。

奇洛李維斯飾演的John Wick早在《殺神John Wick 4》就已戰死。(《殺神John Wick》劇照)

獅門影業另在聲明中表示,除了《殺神John Wick 5》之外,接下來還有一部動畫電影,而甄子丹在《殺神John Wick 4》飾演與奇洛李維斯惺惺相惜的殺手凱恩,也將推出獨立外傳電影,並由甄子丹自導自演。

甄子丹在《殺神John Wick 4》飾演與奇洛李維斯惺惺相惜的殺手凱恩。(《殺神John Wick 4》劇照)

