二戰結束80周年　石破茂據報將不發表「首相見解」　免保守派反彈

8月15日將是二次大戰結束80周年的終戰紀念日，日本傳媒8月1日引述政府消息人士報道，日本首相石破茂不打算按照慣例在當天發表首相有關歷史認識的個人見解，並正就此展開最終協調工作。



共同社稱，在8月15日終戰日當天，預計石破茂只會在政府於東京都內主辦的全國戰歿者追悼儀式上致辭。

日媒指，在自民黨輸掉參議院選舉後，黨內要求石破茂辭職的呼聲日益高漲，有鑑於此，石破茂認為發表個人見解可能會進一步激起保守派的反彈，加速下台。

2025年7月30日，日本東京，圖為日本首相石破茂在地震與海嘯警報發生後發表講話。（Reuters）

日本歷代內閣自1995年（二戰結束50周年）時任首相村山富市發表有關首相見解的講話，開創先河，慣例上每10年會發表一次由內閣會議擬定的首相講話。

根據《朝日新聞》，在1995年8月15日，村山富市透過首相講話對日本的殖民統治和侵略表示深刻反省和衷心道歉，至10年後的2005年（60周年），小泉純一郎以首相身份發表聲明，表達出類似情感。

到了2015年，時任首相安倍晉三在講話中稱，日本多次對戰爭期間的行為表示深刻反省和衷心道歉，歷屆內閣所闡明的立場在未來仍將堅定不移，但同時談到「我們不能讓我們的子孫後代，甚至與那場戰爭毫無關係的後代，注定要道歉。」

自民黨保守派認為，2015年已由安倍晉三通過講話使「道歉外交」告一段落，認為在2025年沒有必要發表見解。