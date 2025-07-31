何思慎談日本・一｜石破茂民調不高　但自民黨又能換誰？

7月20日日本舉行參議院選舉，結果也在近日出爐：自民黨、公明黨組成的「自公執政聯盟」取得47席，立憲民主黨、國民民主黨等在野勢力則取得78席，其中被認為立場極右的參政黨，席次更是上升到15席，引發了「日本版MAGA」的相關討論。



整體來說，自民黨雖以101席持續蟬聯參議院最大黨，但在野黨的126席還是多於執政黨的122席，這也是繼2024年眾議院大選後，自公執政聯盟再度失去議會的絕對多數，象徵自民黨全面進入朝小野大的執政局面。這一結果同樣波及石破茂政權：不僅民調再創新低，甚至還有媒體直接宣稱石破茂準備辭職，但石破稍後否認相關報道。



7月22日，特朗普（Donald Trump）宣布美日達成貿易協議，美國對日本汽車及零件徵收的進口關稅總額將由25%下降至15%，日本將向美國開放貿易市場，涵蓋汽車、貨車、大米和某些農產品，並將對美投資5,500億美元。有趣的是，這一宣布反而導致日本汽車股集體大漲，其中本田汽車（Honda）升逾7%、豐田汽車（Toyota）升近7%，日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮更是聲勢大漲。



往復之間，日本似乎已有變化，又似乎仍在山雨欲來。針對走向模糊的日本政局、美日貿易協議，《香港01》專訪到台灣輔仁大學日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系兼任教授何思慎，探討日本政治與美日關係的發展脈動。系列報道共兩篇，本篇為第一篇，聚焦參政黨崛起，與後安倍時代的石破茂政權走向。



輔仁大學日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系兼任教授何思慎。（陳鄭為攝）

大選解構不了少數內閣

針對這次參議院大選，何思慎首先指出，自民黨當然是「瞎子吃湯圓」，本來就對選情的不樂觀心裡有數，所以選前的「勝負線」也就畫在50席，等於是加上未改選的既定席次，讓總席次達到剛好過半的125席（日本參議院共248席）。只是選舉前夕，自民黨又覺得要達到50席，恐怕還是咫尺距離、力有未逮，所以又再退一步，把「勝負線」畫在45席，認為以這個基礎再爭取一下參議院的無黨籍，還是可以通過法案。

何思慎也表示，日本原本就是參議院權力小、眾議院權力大，政治協商的過程主要是發生在眾議院，因此這次選舉其實不會改變眾議院的權力結構，但可能會增加眾議院的朝野協商難度。畢竟從結果來看，民意顯然不肯定石破茂政府過去的10個月執政，這就會增加政府與在野黨的交易成本。

「但僅此而已，這次大選不至於解構現在的少數內閣。」何思慎指出，因為當前的少數內閣，原本就是建立在在野黨的光譜紛亂、根本無法整合的基礎上，「如果日本在野黨能夠整合，這個政府早就垮了，不用等到現在。」

何思慎說明，日本在野黨的光譜從左到右跨度極大，從最左的日本共產黨，一直到左翼的令和新選組、立憲民主黨（中左）、國民民主黨（中右）、右翼的日本維新會、極右的參政黨都有。

其中，日本維新會其實與參政黨存在競爭關係。何思慎表示，維新會這次有部分成員在選前倒戈、帶槍投靠參政黨，導致這次維新會的整體成績不怎麼樣，其黨代表的選後發言也不算高興。「當然也有分析認為，參政黨吸到的都是自民黨的票，尤其是支持安倍的。這部分或許有，但受最大影響的其實是維新會，如果沒有參政黨，維新會原本預計能拿到更多席次。」

2025年7月23日，日本東京自民黨總部，日本首相兼自民黨總裁石破茂在會見黨內幹部後發表演說。（Reuters）

參政黨的訴求為何

何思慎接著說明，從光譜上來看，參政黨的訴求就是「回到戰前」，也就是回到昭和前期、皇國，「可以去看他們在今年5月提出的憲法修正案，如果這個黨真的執政並將這些訴求付諸實踐，美軍可能會被趕出橫須賀與沖繩。如果美國真的能跟這種黨合作，那麼第二次世界大戰、太平洋戰爭的意義是什麼？珍珠港的紀念館其實可以拆掉了。」

何思慎表示，當然任何事件的機率都不會是零，但如果參政黨的理念真的成為政治現實，美日關係會呈現什麼狀態？中日關係又會發生什麼變化？「當然過去中國也有汪精衛、殷汝耕、溥儀等，可以跟日本軍國主義合作，美國有沒有相關勢力，這個或許也不好說。」因此關於「參政黨是日本MAGA」的討論，何思慎笑稱，這樣講就太侮辱特朗普了。

但何思慎也指出，人們雖然很常開特朗普玩笑，說這位總統把自己當羅馬教皇，但美國還是存在政治掌控不了的公民社會（civil society），「當然現在的美國大法官或許出了問題，跟我們過去認知的大法官不同」，但美國司法還是有自己的平衡力量，並沒有完全被「特朗普主義」沖垮。

何思慎接著表示，日本也是如此。許多日本官員不願為二戰時犯下的錯誤道歉，「但日本社會與國民對二戰有沒有反省？當然有。」

何思慎指出，日本有非常多人在做戰爭記憶的歷史傳承，台灣反而相對沒有。「其實台灣對於戰爭的記憶並不強，畢竟二戰時，台灣受到的戰爭傷害相對較小，雖然到了後期有大空襲，但規模與沖繩、日本本土相比，還是相對較低。部分原因可能是國民政府還想在戰後統治台灣，所以重慶沒有放任台灣走向沖繩的慘況。」

何思慎強調，因此日本對於戰爭還是有記憶。「年紀大的一代也知道，必須把這樣的歷史教訓，交給沒有看過戰爭的年輕一代，否則日本將會重蹈覆轍、失去和平，日本還是有這樣的一群人在。」當然這些人會被日本極右翼扣「反日」帽子，卻依舊堅持這份傳承，也還是有發言空間與位置。

圖為2025年7月20日，日本舉行參議院選舉，參政黨黨魁神谷宗幣向媒體發表講話。（Reuters）

參政黨為何會崛起

而關於參政黨的崛起背景，何思慎說明，很多選民把票投給這個黨，只不過是因為在某個當下，受到相關發言的觸動，讓心中對於現實生活的不滿，找到了一個宣洩的出口，所以就投出了手裡的票。

何思慎指出，日本原本就有「排外」的傳統，這是日本根深蒂固的文化，「日本是一個『外人』（がいじん）永遠進不去的地方，外國人或許可以在法律上成為日本人、歸化即可，但具有法律上的日本人身分，並不表示你進入了日本。」這點從日語也可以看出來，日語中的敬語，基本上就是面對外人的體現；日文的語境也經常是區分內外、而有不同的待遇表現。

何思慎表示，正因日本原本就有排外傳統，許多支持參政黨的人，其實更多是受排外的召喚，而不是真的認同參政黨憲法草案中，那些「回到昭和前期」的相關訴求，甚至可能連參政黨的憲法草案都沒看過。

而要觸動民眾，方法有很多，例如說移民搶走工作、觀光公害（意指外國觀光客太多影響居民生活）、自駕客太多讓日本成為行人地獄等，「這跟特朗普主義的排外還是有所不同，日本本來就是反移民、對移民非常不友善的國家」，日本的《移民法》修到最後，甚至直接把移民等同是「準罪犯」，也就是直接預設移民會犯罪，就像這次參政黨競選的時候，也一直攻擊琦玉縣的庫爾德移民，把他們標籤化為不守法的族群。

何思慎指出，不過日本或許忘記了，大和民族本身在不同歷史時期，都有來自中國與其他地域的移民，因為他們本來就是「渡來系人」（とらいじん）與「繩文系人」（じょうもんじん）的混血。天皇本身更與朝鮮半島的百濟有著血濃於水的關係，而當時的朝鮮半島，也同樣跟中國有密不可分的關係。

何思慎總結，所謂參政黨的崛起，其實是勾起了每個日本人心中都會有的「排外DNA」。但投給參政黨本身，並不能跟「支持軍國主義」畫上等號，因為根植於日本文化的排外傾向，並不等於軍國主義。當然軍國主義同樣發源於日本文化，但這是異變後的產物。

2025年7月21日，日本東京，圖為日本參政黨支持者參加競選集會。（Reuters）

民眾對石破茂政績無感

何思慎接著談到自民黨的疲軟選情，表示石破茂政府的運氣非常不好，「自己朝小野大，但剛選完又不能大罷免解散眾議院，只好跟在野黨不斷協商各種法案、預算案。」

例如所得稅的免稅額，自民黨就跟國民民主黨協商非常久，原本敲定一個數額，石破茂又擔心赤字擴大，最後又打折，結果引發國民民主黨代表玉木雄一郎的不滿，公開批評自民黨是「不守信用的政黨」。最後預算案好不容易協商通過，要從4月1日開始執行（依日本會計年度），結果馬上又遇到特朗普關稅。

「所以石破茂執政到現在，其實就處理兩件事：預算與關稅。」但這都不能解決老百姓的現實問題，例如預算案本身，不可能立即讓民眾有感；協商關稅，同樣讓面對物價騰飛、薪資凍漲的民眾極度無感。所以在這次選舉中，根據日本媒體自己的民意調查，真正關注日美關稅、並認為這個議題很重要的民意，其實只有8%。

「當然關稅會影響民眾生活，但這也要等真正影響到了，才會反映在民意上。」何思慎指出，日本民眾向來不重視外交、安保議題，因為多數人還是對二戰歷史戒慎恐懼，包括在戰後很長一段時間，日本民意都非常厭惡自衛隊，自衛隊隊官在日本也沒有地位，一般民眾更是避談安保議題。所以在日本選舉中，安保與外交議題向來都只有一個傾向：交給美國就好了。

何思慎表示，當然現在美國不太願意讓日本「搭便車」，但日本民眾已經有很長一段時間，都認為所謂外交與安保是「美國的事」，而日本政治人物要談的，應該是「日本的事」，因此石破茂要如何跟美國協商，「關我們什麼事？」

圖為2025年7月20日，日本舉行參議院選舉，身兼自民黨總裁的首相石破茂，在自民黨總部在當選候選人的名字旁邊貼上紅花。（Reuters）

何思慎指出，所以在日本民眾看來，石破茂首先要解決的，應該是日本的物價問題、薪資凍漲；接著民眾一出門走到巷口便利商店，又看到店員都是移民，就會湧現「我的機會被搶走」的不滿。「但其實有這個機會，日本人也未必願意去當便利店店員。」所以疫情導致日本推出各種自動化服務後，各界也猛然發現，這在一定程度上舒緩了日本的「人力不足」問題，例如UNIQLO現在就有自動化結帳，也已經引進台灣，但在無法自動化的一些領域，日本還是需要移民的勞力。

不過何思慎補充，日本的反移民情緒，其實也不只針對基層勞動力，在熊本的台積電同樣遇到類似情況，也就是跟當地社區居民的關係不和諧。在當地居民看來，台積電的入駐影響了自己的生活、改變了自己的生活空間。例如熊本當地有「名水」（めいすい），可以種又甜又脆的高麗菜，但台積電進駐後，大量用水被轉移到半導體製程上，民眾就群起不滿。

何思慎表示，當然這也是日本保守主義的展現，也就是不想被改變，尤其是不想被外人改變自己的生活。

台積電位於日本熊本縣的工廠。（Kyodo via REUTERS）

安倍晉三導致自民黨被選民審判

接著何思慎從「後安倍時代」的脈絡，來解析近年的自民黨選情疲軟。

何思慎指出，安倍晉三是日本近年少有的強勢首相，但在其長期執政下，不僅派閥政治復甦，涉及派閥政治的陰影、也就是政治與金錢的髒事情，也同樣捲土重來，例如餐券醜聞。而高市早苗雖為爭取黨內支持，所以不斷將自己與安倍相連結，問題是當下選民對自民黨的審判，其實就是來自安倍執政期間層出不窮的權錢醜聞。而這對高市早苗來說，未必是優勢。

何思慎說明，例如上次連署高市早苗參選自民黨總裁的20個人，幾乎都是安倍派，但在2024年的眾議院大選中，這些人中箭落馬的「死亡率」超過一半，比其他派閥高出不少，「這透露了什麼？選民在審判誰？當然是安倍。」而在這種背景下，高市早苗還跳出來表示自己繼承安倍遺志、要拯救自民黨，「選民也不是笨蛋」。

7月8日，日本奈良市，日本前首相安倍晉三在街頭為自民黨拉票，期間遭遇刺殺，送院搶救無效逝世。（Kyodo via 路透社）

而這種趨勢也會牽引當前政局。何思慎表示，石破茂剛選完時，民調確實很低，有的媒體甚至做出20%的支持率，例如日本時事通信社，但這家媒體的民調向來比其他家低10%，不能一起相提並論。「當然這不是說日本時事通信社民調不準，而是它的調查方法與其他家不一樣，所以向來比其他民調低10%，但整體趨勢還是有參考性。」總之如果要觀察民調起落，就只能以日本時事通信社的不同期數據相互比較，而不能拿日本時事通信社的數據與其他家的相比。

何思慎指出，石破茂的民調當然不高，但在選舉結束、選情有所沉澱後，他的民調又回穩到30%以上，更重要的是，在「當前誰最適合擔任首相」的各種民調中，石破茂還是回到第一。「日本選民或許睡了幾天覺，醒來後又覺得：算了，還是要支持正常的政治家。」

何思慎表示，其實石破茂接是一個務實、實際的政治人物，想問題有時候就像學者、不和稀泥，直面問題、想解決問題。「當然目前看來，石破政權會不會垮台，很難說」，或許日本民意不認為他是最好的選擇，也不是令人滿意的選擇，但問題是究竟要換誰？當前日本可能也沒有更好的人可以換。「政治中很多的選擇，通常不是『best choice』，甚至不是second、third，而是根本『no choice』、沒有選擇。」

何思慎補充，這些年一直有聲音在傳小泉進次郎，但這實在是揠苗助長，就像安倍第一次當首相，同樣是被揠苗助長的結果。「假以時日，小泉進次郎會進步，但目前時候未到，愛之適足以害之。」