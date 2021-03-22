新冠肺炎｜法國布列塔尼現新變種病毒株　疑可「騙過」快速測試

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-22 23:01

法國衞生部3月15日發聲明指，在布列塔尼（Brittany）拉尼永（Lannion）一間醫院的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染群組內發現新變種病毒株。8名感染新變種病毒株的病人起初接受反轉錄聚合酶連鎖反應測試（快速測試，PCR）時，得出陰性結果。

8名病人當時已出現典型的新冠肺炎病徵。醫護人員分析他們的血液樣本及呼吸系統組織後，證實他們受感染。8名病人最終離世。

法國公共衞生署（National Sante Publique）稱，新變種看來不是更易傳播，或是比典型的新冠肺炎導致更嚴重的徵狀，不過當局已在進行深入調查，以了解這個變種和它的影響。

法國新冠肺炎疫情：圖為3月17日，法國拉尼永一間出現新型冠狀病毒新變種病毒株感染個案的醫院。（Reuters）

PCR檢測或無法發現

新變種病毒株值得注意的特徵是，它或已進化成可避開傳統PCR測試的病毒株。

法國本地新聞網站（The Local）16日報道，法國衞生總局（DGS）指，新變種病毒株跟原本的病毒株相比，看來不會更容易傳播或引致更嚴重的病徵。但DGS稱，正進行深入詳盡的調查，以更好地了解新變種病毒株及它的影響。

或在呼吸道傳播更快

法國本地新聞網站引述法國公共衞生署區域主任泰爾特（Alain Tertre）指，其中一個可能性是，新變種病毒株在上呼吸道及下呼吸道之間傳播得更快。

目前新變種病毒株已列入世界衛生組織（WHO）的監察名單中。名單上的變種病毒株接受國際社區監察，但未如英國、南非及巴西變種病毒株般令人擔憂。這3種變種病毒株傳染力更強、或會引起更嚴重的病徵。