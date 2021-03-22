新冠肺炎｜專家：免疫力不足可「製造」壓力　促使病毒變種進化

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-22 19:03

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種對抗疫戰構成挑戰，因變種病毒可能會削弱疫苗效能，令控疫進度拖沓，導致人民生活遲遲無法恢復正常。有專家表示，有迹象顯示病毒的變種是從一些免疫力不足或免疫力缺憾的人身上而來，進一步引證為高危群組接種的必要性。

圖為3月10日，美國洛杉磯一間疫苗中心，正在為民眾接種疫苗。（Reuters）

病毒的變種是自然現象，即使無任何外力干擾下，病毒都會從自我複製期間出現突變。一般正常情況下，是每月兩隻，但一種在英國發現，名為B.1.1.7的變種病毒株，在數個月時間內出現了23種變種，其中17種幾乎是同一時段出現。

英國牛津大學病毒學教授格普塔（Ravindra Gupta）表示，病毒的變種加速可能來自免疫力較弱的人身上。當病毒入侵他們的身體時，因為免疫系統無法作出有效反應，只能清除部分病毒，留下空間讓病毒「學習」並演化出抵禦免疫系統的能力。

物種的進化在有自然壓力下會加速度，這樣的推論可把免疫系統想像成壓力：在正常情況下免疫系統能製造足夠抗體及免疫反應，完全消滅病毒；但某些原因當免疫系統無法正常運作，讓病毒在壓力環境下繼續繁殖，可增加進化變異速度。

圖為3月1日，加拿大拉瓦勒，一批老人家正等待接種疫苗。（Reuters）

免疫系統無法正常運作的原因可能是因長期病患，如糖尿病、類風濕性關節炎、白血病（血癌）等，又或是因某些需要，服食壓抑免疫機能藥物的病人。科學家過去已發現一些免疫力較弱的人，能長期攜帶如小兒麻痺病毒、諾沃克病毒、或流感病毒例子。

而一些聲音指出，老齡人應同被計算在內，因為他的免疫能力普遍亦較弱。因此為高危群組接種疫苗，是減少病毒變種的一個方法。

當然，一些患有免疫力缺憾的病人在接種疫苗後，身體亦可能無法製造足夠抗體，應付病毒入侵，因此在感染後還可能需要一些單克隆抗體的混合治療。

匹茲堡大學疫苗研究中心主任杜普雷克斯（Paul Duprex）表示，要特別注意那些免疫功能低下，或免疫出現缺憾的人：「但同時，讓所有人接種疫苗，保持社交距離，戴好口罩做好防疫措施，對阻止病毒傳播都非常重要。」