日媒：豐田擴大在泰國採購中國製零件　冀提高新電動車價格競爭力

日媒《日經亞洲》（Nikkei Asia）8月2日引述消息人士稱，日本豐田汽車公司（Toyota Motors）正在泰國生產線採購更多成本較低的中國製零件，以提升其計劃於2028年在東南亞推出的新電動車價格競爭力。



消息人士透露，豐田汽車已開始全面採購中資企業在泰國生產的零件，並為泰國主要汽車零件供應商Summit Group與中國蕪湖粵飛吸音新材料有限公司牽線搭橋，成功促成它們於1月成立合資公司，預計將在泰國建造工廠，為豐田生產零件。

一名豐田內部人士則提到，公司計劃2028年在東南亞推出一個新車款，冀望通過使用中國公司的零件，將成本拉低約30%。

2022年11月30日，一輛豐田bZ4X電動車在曼谷北部暖武里府舉辦的2022年泰國國際車展上展出。（Getty）

日本汽車製造商長期主導泰國市場，佔新車銷量約90%，但比亞迪等中國汽車製造商憑藉價格更低的電動車和插電式混合動力車，逐漸蠶食了市場份額。截至1月至5月，日本汽車佔了71%的市場份額，而中國汽車則佔了16%。

另外，根據行業數據，泰國有約3,100間汽車零件製造商，當中約1400間是日企，只有約190間是中資公司，但後者的數量自2017年底以來已翻了四倍。

2024年11月30日，在曼谷舉辦的2024年泰國國際汽車展上，可以看到日本豐田汽車公司（Toyota Motors）標誌。（Getty）

報道稱，為了應對中國車企帶來的挑戰，日本企業正重新思考其供應鏈戰略，以便提高競爭力，而豐田汽車的最新舉措可能標誌著其在該地區策略的轉折點。