關稅戰｜日本7大車企利潤或倒退2萬億　日媒：下週再與美方會談

綜合日本媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的貿易戰正嚴重打擊日本的汽車企業，日本七間主要車企近日發布未來一年的預測指，其營業利潤受關稅衝擊可能倒退超過2萬億日圓（約1072億港元）。與此同時，日本和美國政府正計劃下週就關稅政策展開第三輪會談。



共同網5月15日報道，豐田和本田等四間大型車企日前公布的2025財年（2025年4月至2026年3月）淨利潤預期合計較上財年大幅減少38.8%，至3.71萬億日元（約1999億港元）。這主要是受到特朗普政府向進口汽車加徵25%關稅的衝擊。日產汽車、斯巴魯和馬自達亦受到負面影響，但亦預測困難未有提供盈利預測。

據報道，七大主要車企預測，其營業利潤受關稅衝擊可能倒退超過2萬億日圓（約1072億港元）。各車企雖將盡力應對，惟相關供應鏈涵蓋眾多行業的日本汽車產業將難以獨善其身。

報道指，豐田預計淨利潤下滑34.9%至3.1萬億日元（約1662億港元）。僅考慮今年4至5月的關稅影響，預計拖累營業利潤減少1800億日元（約96.5億港元）。若關稅影響持續一整年估計將達到約1萬億日圓（約536億港元）。

本田因從加拿大、墨西哥輸往美國的汽車及零部件被徵收關稅，預計營業利潤最多減少6500億日元（約348億港元），淨利潤銳減70.1%至2500億日元（約134億港元）。

報道指，環顧2024年的業績，除鈴木實現淨利潤增長外，豐田等五家車企淨利潤下滑。因業績低迷將實施裁員的日產汽車淨虧損高達6708億日元（約360億港元）。

據日本時報（Japan Times）5月14日報道，在美國，去年日本六大車去共售出約590萬輛汽車（包括在美國本土生產和進口汽車）。

日本放送協會（NHK）15日報道，日本和美國政府計劃下週就關稅措施舉行第三輪會談。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（16日）親身與赴美的日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正與美方達成共識，在工作層面進行密集談判後，將於5月中旬或之後舉行第三輪部長級會談。