涉違規追查特朗普　美國前特別檢察官遭聯邦調查

美國聯邦「特別監察辦公室」（Office of Special Counsel, OSC）已正式對前特別檢察官史密斯（Jack Smith）展開調查，以查明他是否違反赫奇法。史密斯曾在特朗普首屆任期後，負責兩項針對特朗普的刑事調查。



路透社報道，OSC證實，正在就史密斯是否違反赫奇法（Hatch Act）展開調查。赫奇法禁止聯邦僱員濫用職權參與政治活動。這項調查是在共和黨參議員科頓提出要求後展開的。

OSC是一家獨立監察機構，專責審查聯邦員工的行為操守，但無權提起刑事訴訟。它與史密斯此前任職的司法部特別檢察官辦公室職能不同，後者有權對聯邦犯罪進行起訴。

《紐約郵報》早前披露，OSC的調查正值特朗普陣營持續發力，試圖追究其認為的「政治迫害者」責任之際。史密斯已於今年1月，在特朗普贏得總統選舉後辭去特別檢察官職務，目前尚未就調查行動置評。

2024年，特朗普曾說要在上任的「兩秒內」解僱時任司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith），後者表示會趕在特朗普上任前主動辭職。（Getty）

本周，科頓在社交平台X發文稱，史密斯在辦理特朗普案件時「目的明確」，意在打擊特朗普的總統競選。他批評史密斯是「偽裝成公職人員的政治活動家」，並稱此種「對2024年選舉的前所未有干預」必須受到調查。

作為前國際戰犯法庭檢察官，史密斯曾兩度對特朗普提起刑事指控：一是非法持有國家機密文件，二是試圖推翻2020年總統選舉結果。

但兩案均因法律程序阻滯未進入審判階段，且遭遇多輪挑戰，最終在美國最高法院保守派多數裁定前總統享有廣泛刑事豁免後陷入僵局。

在特朗普勝選後，史密斯援引司法部「不起訴在任總統」的政策，撤回指控。但史密斯在今年1月發佈的報告中稱，所掌握的證據「足以在法庭上定罪特朗普」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

