特朗普是否享有豁免權　美特別檢察官要求最高法院盡快裁決

美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）要求最高法院，針對前總統特朗普（Donald Trump）是否享有免於被起訴的絕對總統豁免權，盡快做出裁決。



綜合路透社和彭博社報道，特朗普的不當處理機密文件案和涉嫌試圖推翻2020年美國總統選舉結果案，都是由史密斯負責。 正在尋求重返白宮的特朗普多次說自己享有總統豁免權，因此不能被起訴。

華盛頓特區聯邦法院法官楚坎（Tanya Chutkan）於12月1日，駁回特朗普要求撤銷2020年總統選舉案的申請，他對楚坎的裁決提出了上訴。

史密斯在星期一（12月11日）提交的文件中要求最高法院大法官，直接審查聯邦初審法官拒絕撤銷起訴特朗普的決定。 史密斯告訴大法官，最高法院盡快做出裁決「對社會大眾至關重要」。

史密斯說，他同時要求聯邦上訴法院加快審理特朗普對華盛頓特區聯邦法院的裁決提起的上訴。

這是最高法院首次被要求介入針對特朗普面對的四項未決刑事訴訟之一。 最高法院已同意盡快做出裁決，並命令特朗普的律師在12月20日之前，對史密斯向最高法院提出的請求作出回應。

《紐約時報》指史密斯向最高法院的請求並不尋常，一方面是史密斯在上訴法院做出裁決前要求最高法院做出裁決，另一方面是他要求最高法院以最快速度做出裁決。

在下級上訴法院做出裁決前，檢察官要求最高法院介入一起案件是非常罕見的。 史密斯的舉動顯示司法部要趕在總統大選前審理特朗普案件的迫切性。

如果特朗普再次當選美國總統，他可能會尋求赦免自己犯下的任何聯邦刑事罪行。

特朗普的發言人沒有立即回應置評請求。

特朗普涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果的案件定於明年3月4日開審，但史密斯星期一說，不會在法院對特朗普的上訴做出裁決之前啟動程序。

2024年11月5日為美國總統選舉日。 民調顯示，特朗普在共和黨內總統候選人中一直保持強勁領先。

本文獲《聯合早報》授權轉載

