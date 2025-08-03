身上粘26部iPhone　巴西女長途巴士上心臟驟停喪生　警展開調查

巴西一名女子在長途巴士上因心臟驟停身亡後，當地警方就此展開調查。女子在巴士身亡時，被發現身上粘有26部iPhone手機。



根據包括《每日郵報》在內傳媒，這名身份尚未公開的女子7月29日死於心臟驟停。《鏡報》稱，警方懷疑這名年輕女子很可能是在走私這些iPhone。

報道引述當時乘搭巴士的乘客告訴警方的說法指，這名獨自旅行的女子在搭車途中感到不適，抱怨呼吸困難，巴士在中途停站時，這名女子突然倒下身亡。

急救人員嘗試搶救她，經過45分鐘搶救，最終她被當場宣布死亡。報道指，她死前曾癲癇發作。在救治過程中，醫護人員發現她身上粘着幾個包裹。《每日郵報》報道，這些包裹里是26部iPhone手機，警方還在她的行李中發現數瓶酒。

警方正等待法醫報告，以確定導致其呼吸困難和心臟驟停的原因。這些手機現已被巴西聯邦稅務局（Federal Revenue Service）扣押。