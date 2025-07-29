美國紐約曼哈頓辦公大樓5死槍擊案　黑石集團證實43歲女高層身亡

美國紐約曼哈頓市中心一幢辦公大樓7月28日下午發生槍擊案，導致4人被殺，疑犯Shane Tamura亦吞槍自盡，即合共5人死亡，槍手有精神病紀錄。事發大樓有多間大型企業進駐，包括黑石集團（Blackstone Group）、畢馬威（KPMG）等，黑石集團29日證實女高層Wesley LePatner在事件中死亡。



現年43歲的Wesley LePatner是黑石集團Core+房地產業務的全球主管（Global Head）及黑石房地產收益信託（BREIT）的行政總裁。

黑石集團透過聲明指「我們非常悲痛地告訴大家，我們的同事 Wesley LePatner在曼哈頓公園大道345號（事發大廈）的慘劇中喪生。我們的悲痛難以言表。」

路透社報道，黑石行政總裁Stephen Schwarzman與主席Jon Gray向員工發信，形容這天是「公司40年歷史上最糟糕一天」。

紐約槍擊案：死者Wesley LePatner是黑石集團Core+房地產業務全球主管及黑石房地產收益信託（BREIT）行政總裁。（黑石網站）

《每日郵報》報道，Wesley LePatner已婚，育有2孩，丈夫任職私募股權公司Courizon。

Wesley LePatner在紐約市長大，父母都是律師，她畢業於耶魯大學，之後曾在高盛工作，自2014年起加入黑石集團，負責管理資產超過1,400億美元（約1萬億港元）的業務。

紐約槍擊案：疑犯Shane Tamura的照片（影片截圖）

在這次事件中，27歲疑犯Shane Tamura涉嫌手持突擊步槍進入曼哈頓公園大道345號（345 Park Avenue）大樓後，在大堂開火，導致人員傷亡，之後更乘升降機到33樓，再槍殺一人及槍傷一人，他最終自盡。

根據《華爾街日報》較早前引述消息指，Wesley LePatner是在大堂中槍，她曾試圖躲在一根柱子後面。

美媒報道，在事發後不久，黑石員工透過內部通訊告知同事不要下樓，有倖存的黑石員工後來稱，當時躲在會議室內，用桌椅堵住大門，試圖保命。

其餘3名死者包括警員36歲Didarul Islam、未公布姓名的一位保安人員，另有一人身份尚未公布。

Didarul Islam是一名來自孟加拉的移民，他育有2孩，妻子正懷孕。

紐約槍擊案：死者括警員36歲Didarul Islam（NYPD News via X）

曼哈頓公園大道345號鄰近中央公園及洛克菲勒中心（Rockefeller Center），建築物有多間大型企業進駐，包括私募股權公司黑石集團（Blackstone Group）、畢馬威（KPMG）會計師事務所等，也有美國國家美式足球聯盟（NFL）總部。

紐約市長阿當斯（Eric Adams）指，疑犯身上的字條內容顯示他對NFL感到不滿。

紐約曼哈頓7月28日發生嚴重槍擊案，當地警方公布槍手照片。（NYPD）