加沙正上演最惡劣飢荒情況　近五成兒童「想死去」

聯合國支持的營養不良監測計劃「糧食安全階段分類」（IPC）日前警告，加沙正在經歷飢荒的「最壞情況」。即便以色列近期在國際輿論的壓力下，宣布恢復對加沙地區的空投援助，並在指定地區每天進行人道停火，但多個國際人道救援組織在7月29日的線上記者會上，痛斥以色列這些所謂的措施實為作秀。



「在政治壓力下，以色列允許幾輛（物資）卡車進入加沙。卡車抵達後，攝影師開始拍照，聲明被發表，各國領導人將這些照片上傳，然後以色列再次封鎖邊境，這樣的過程循環往復，」樂施會（Oxfam）媒體與傳訊主任Ghada Al Haddad在記者會上描述道。

現如今飢荒蔓延的加沙，空投和物資卡車都是杯水車薪。而如IPC所指，立即、且暢通無阻地向加沙提供人道主義援助，則是阻止「飢餓和死亡」人數迅速上升的唯一途徑。

「孩子想上天堂，因為天上有她想要的一切」

自2023年10月新一輪以巴衝突爆發以來就生活和工作在加沙的Ghada，親眼目睹過去21個月裏當地飢荒的不斷惡化，而加沙的兒童，無疑是受到飢荒衝擊最嚴重的群體。

Ghada透露，在加沙的孩童，有的從未曾嘗過雞蛋牛奶的味道，有的甚至因為極度的飢餓而不想再活下去。「我有一個姪女，她說她想死，當我們問她為什麼時，她說『我想去天堂，天堂裏什麼都有。』她甚至希望在生日那天去天堂，因為那裏有她夢想的一切。」

樂施會（Oxfam）媒體與傳訊主任Ghada Al Haddad自戰爭爆發以來一直身在加沙。

致力於為受戰爭影響兒童提供幫助的「戰爭兒童聯盟」（War Child Alliance）總幹事Rob Williams則稱，在18歲以下經歷過戰爭的人群中， 通常有22%需要心理社會干預，然而加沙的情況則嚴峻得多。

我們和合作夥伴進行的一項研究顯示，90%的加沙兒童明確表示需要心理幹預。此外，我們還發現，94%的兒童每天都感到死亡即將降臨，49%的兒童則有想死的願望。這種程度的創傷是我們從未見過的。 「戰爭兒童聯盟」（War Child Alliance）總幹事Rob Williams

「戰爭兒童聯盟」（War Child Alliance）總幹事Rob Williams

空投是表演 根本無法解決問題

英國首相施紀賢（Keir Starmer）7月25日表示，英國正與約旦合作制定對加沙空投人道物資的計劃，德國西班牙等國近日也宣布，將對加沙進行物資空投。然而樂施會巴勒斯坦領土政策負責人Bushra Khalidi則直言，空投根本就是一種表演，對阻止大規模飢荒毫無作用。

2025年7月26日，大批饑餓的加沙民眾爭相領取食物，但多個救援組織皆指現時根本沒有物資可分發。(Reuters)

「（空投）只是為了減輕官員的負罪感。你不能靠着從天上丟能量棒來餵飽飢餓的孩子，更不用說，已經有人被空投物資砸傷，空投造成的混亂只會加劇已經存在的苦難。」Khalidi稱，空投根本不是人道主義救援，只是一種表面功夫。

如果各國政府真的想拯救生命，他們應該開放陸路通道。僅僅開放七條通往加沙的陸路通道一小時，所能送達的援助將遠超幾天的空投。 樂施會巴勒斯坦領土政策負責人Bushra Khalidi

所有在加沙的人 都在挨餓

不只加沙本地人無食物可吃，前去幫助救援的人道主義工作者也同樣在挨餓。在加沙僅僅進行援助工作2個月的醫生Tarek Loubani，已經因為時常無食物吃而瘦了20公斤。救助兒童會（Save the Children）加沙人道救援總監Rachael Cummings則稱，她在加沙當地診所裏面見到的所有孩子和成人都營養不良、極其瘦弱。

2025年7月26日，在加沙走廊南部汗尤尼斯的納賽爾醫院，一名男子抱著一名因營養不良死亡的嬰兒遺體。（Reuters）

「（加沙）有些家庭從一日三餐變成兩餐，從兩餐變成一餐，現在有家庭一天都吃不上飯，」Rachael 稱。她亦表示，如IPC於7月29日發布的聲明所言，如果我們現在不採取行動，營養不良和飢餓造成的死亡人數將呈指數級增長，「而這將是我們從未見過的情況」。