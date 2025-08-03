基孔肯雅熱不止廣東蔓延　南亞深陷蚊媒疫情風暴

中國廣東省基孔肯雅熱（Chikungunya Fever）病例持續上升之際，本港出現今年首宗基孔肯雅熱輸入個案。但基孔肯雅熱病例不止中國存在，印度金融中心孟買正被一場罕見的「三疫潮」吞噬，其中就包括基孔肯雅熱疫情，除此之外，當地的登革熱和瘧疾發病率亦激增。印度鄰國孟加拉也飽受多項疫情困擾，除新冠肺炎、登革熱、基孔肯雅熱和傷寒外，一種不明病毒引起的發燒正以令人震驚的方式席捲當地。



孟買人口稠密的城市環境，加上排水不良和雨季積水，使得蚊子滋生的熱點持續存在。當地傳媒報道，2025年1月至7月期間，登革熱病例從去年的966例增至1160例，基孔肯雅病病例激增5倍，從46例增至265例，瘧疾病例則幾乎翻一番，超過4100例。

當地一間醫院的醫生Divya Gopal強調消除蚊子滋生地的重要性，稱：「驅蚊劑和蚊帳雖然有幫助，但不能取代清除積水」。

2023年10月6日，孟加拉達卡，一個積水器皿裏可見埃及伊蚊及白紋伊蚊（Aedes albopictus）的幼蟲。（Fatima Tuj Johora／路透社）

東鄰孟加拉的危機更為詭譎。全國與新冠肺炎、登革熱、基孔肯雅熱和傷寒作鬥爭之際，一種不明病毒引起的發燒正在以令人震驚的方式席捲達卡和其他地區，它會感染整個家庭，並使醫院不堪重負。