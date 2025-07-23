基孔肯雅熱｜世衛專家提醒防範爆發　全球已有119國家地區現病例

世界衛生組織（WHO）專家就蚊媒傳播疾病基孔肯亞熱發出警報，提醒各國做好應對準備，避免疫情大規模暴發。



新華社報導，世衛組織蟲媒病毒小組負責人阿爾瓦雷斯星期二（7月22日）在日內瓦舉行的新聞發佈會說，目前已有119個國家和地區發現基孔肯雅（Chikungunya）病毒傳播情況，約550萬人面臨這種蚊媒病毒的風險，而且可能出現大範圍疫情，給衛生系統帶來壓力。

阿爾瓦雷斯介紹，大約20年前，基孔肯亞熱疫情曾在印度洋區域大規模暴發，影響約50萬人。 感染者大多出現高燒、關節疼痛、疲勞等急性癥狀，極少情況下可能死亡。

世界衛生組織（WHO）專家就蚊媒傳播疾病基孔肯亞熱發出警報，提醒各國做好應對準備，避免疫情大規模暴發。 （CDC）

她說，今年以來，法國在印度洋的屬地留尼汪島估計有大約三分之一人口感染基孔肯亞病毒; 在印度以及孟加拉等亞洲國家也出現基孔肯雅病毒傳播。 此外，法國、意大利等歐洲國家近日報告輸入病例，並發現本土傳播病例。

阿爾瓦雷斯說，攜帶基孔肯雅病毒的蚊子在大多數熱帶國家存在。 世衛組織正支援成員國研發實驗室診斷方法、培訓人員、加強醫療保健系統，並擴大監測範圍以追蹤和控制基孔肯雅熱疫情。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

