美洲登革熱病例激增恐成歷史最嚴重　逾350萬病例較去年同期增3倍

路透社3月30日報道，泛美衛生組織（PAHO）3月28日對美洲激增的登革熱病例發出警告。該組織負責人巴博薩（Jarbas Barbosa）表示，2024年前三個月，美洲登革熱病例增加，是2023年同期報告感染人數的三倍。截止今年3月26日，該地區已上報超過350萬例患病及超過1000人死亡。



泛美衛生組織指受災最嚴重的國家分別是巴西、巴拉圭和阿根廷，佔總病例數量的92%。

圖為2024年3月27日，波多黎各的佩紐埃拉斯（Penuelas），一名工人在建築物周圍進行熏蒸滅蚊。（Reuters）

該組織認為，病例的激增主要歸因於南半球的氣候，使傳播登革熱的蚊蟲媒介大肆繁殖。

消除蚊蟲滋生的地及防止蚊蟲叮咬，是防範登革熱的方式。

根據香港衛生防護中心指出，登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有些人在感染登革熱病毒後沒有明顯的病徵，有些則只有發熱及出疹等輕微及不明確的病徵。

第一次感染登革熱的病情一般都較輕，病癒後對該血清型病毒會產生終生免疫能力，但對其他三種血清型病毒只有部分和短暫的交叉免疫能力。若隨後感染其他血清型的登革熱病毒，出現重症登革熱的機會則較高。

重症登革熱是一種由登革熱所引起的併發症，病情比較嚴重，可導致死亡。重症登革熱的患者初時會出現發高燒等與登革熱相似的一般病徵。當高燒開始退卻時（通常在病發後 2 － 7 天），患者或會出現一些重症登革熱的預警症狀，例如嚴重腹痛、持續嘔吐、呼吸急促、乏力、煩躁不安和出血的症狀，如鼻或牙齦出血，亦有可能出現嘔吐物或糞便中帶血的情況。嚴重的或會導致血液循環系統衰竭、休克及死亡。