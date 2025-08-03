生活成本上漲不敢拍拖？　美國民調：過半Z世代不願花錢約會

美國銀行（Bank of America）在7月30日推出的一項民意調查指出，由於生活成本上漲，美國過半的已成年Z世代，在約會方面的支出變得更加節儉，無論男女，超過50%的受訪者不會花錢約會，而就算花錢，25%男性受訪者與30%女性受訪者的月均約會支出不到100美元。



美國銀行零售銀行總裁奧尼爾（Holly O'Neill）認為，民調體現Z世代在成年後感受到生活成本上升，並採取行動改善自己的財務狀況，例如減少外出去餐廳用餐，在廉價商場購物等。

民調抽樣美國成年人與成年Z世代進行調查，在64%的所有的受訪者中，分別有41%與23%使用上述二種方式省錢。

民調還指出，Z世代也面臨收入不足的問題，53%的人覺得賺的錢不足以支撐自己過上理想的生活，許多人難以穩定堅持儲錢。事實上，55%的人沒有足夠的存款應對未來三個月的全部開支。

這項民調由美國銀行與益普索（Ipsos）合作完成，通過益普索在今年4月4日至25日的線上調查，在全國抽樣1069名美國成年人與915名成年Z世代得出結果，在95%可置信水準下並做加權處理，成年人的誤差為正負3.1個百分點，成年Z世代的誤差為正負3.5個百分點。

2023年9月15日，美國紐約，一名女顧客在超市購買食物。（Getty）

路透社報道分析指出，美國的咖啡、音響設備、家居用品等一系列商品價格上漲，這推高了6月通脹，反映美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策所帶來的成本正通過價格上漲來轉嫁給買家。