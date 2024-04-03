Z世代經歷疫情「新常態」　助日本企業改革擺脫刻板形象

日本4月1日進入新財年，許多公司舉行了入職儀式。日媒報道，基於大部分新人都是在冠病大流行中度過大學生活的Z世代，他們豐富的互聯網知識以及網上投資經驗，有助於日本企業進行改革。



Z世代被定位為能從互聯網上取得大量信息，並善於使用流動裝置和社交媒體的一代人。《日本經濟新聞》報道，根據調查，日本今年畢業的新入職員工大部分是在冠病期間，經歷了學校停課、網上授課等「新常態」的Z世代。雖說他們長期沉浸於網中會導致不習慣同人面對面交談，但善於在網上收集信息，以投資來賺取外快，受到日本企業的青睞。

日本當局設立小額投資免稅制度「NISA」，鼓勵日本人以投資賺取外快，提升收入。日本民間智庫Sanro研究所也給今年的新員工取了個「新NISA」的新代號。該智庫認為，這一代人或能為日本企業注入新思維，促使日本企業轉型。

日本經濟・日本就業市場・日本勞動市場・日本打工仔・日本OL：圖為2019年6月4日，日本東京商業區，一批日本女子走在路上。（Reuters）

《朝日新聞》報道，日本企業向來的就職典禮嚴肅，新進員工都得穿着端莊得體。今年，不少日本企業為了迎合Z世代新進職員的新思維，已在舉行入職典禮這天有了改變。不同於以往西裝筆挺的入職典禮，大公司允許新員工穿休閒裝，而不是標準的西裝領帶。日本大型企業日立在東京的一家酒店舉行入職儀式，可看到穿着無領襯衫和米色或灰色外套的新員工。

舉行歡迎會的會場內的裝潢也有了變化。為了呈現輕鬆氣氛，擺的是梳化和吧枱，新進員工可自由的與社長聊天。

22歲的新入職員工奧山由香說：「我以為入職典禮是和開學典禮一樣嚴肅。這讓我們更易於融入，感覺我們的個性受到重視。」

大型住宅公司積水屋集團公司的850名新員工參加了入職活動。公司董事長仲井嘉浩便裝入席，使得入職典禮顯得更為輕鬆。他說：「我們希望營造一種柔和的氛圍。我們也積極推動具彈性和自由的工作方式。唯有能迎合新進員工的新思維，公司才能留住人才。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

