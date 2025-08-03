受特朗普25%關稅威脅　印度據報將繼續進口俄羅斯石油

印度因進口俄羅斯石油引來美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不滿，早前被威脅加徵25%關稅。路透社8月2日報道引述消息指，印度不會因此改變政策，將繼續從俄羅斯進口石油。



報道引述消息人士指，印度與俄羅斯就購買石油有簽訂長期合約，所以「不可能一夜之間就停購」，印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）報道則指，印度石油公司並未暫停進口事宜，強調繼續進口的決定基於「價格、原油等級、庫存、物流和其他經濟因素」。

《紐約時報》周六也引述印度官員指，新德里方面會繼續採購俄羅斯石油。不過特朗普在報道的前一日，即周五就指，自己有聽說印度將不再從俄羅斯購買石油，但補充不肯定消息是否正確。

這張拍攝於2025年7月23日的插圖中可以看到美國總統特朗普、印度國旗和「關稅」字樣的3D打印微縮模型。（Reuters）

俄羅斯是印度的主要石油供應國，從俄羅斯供應至印度的石油約佔印度總供應量的35%，印度還是全球第三大石油進口國和消費國，而在今年1月至6月，印度每日自俄羅斯進口約 175萬桶原油，較去年同期增加1%。