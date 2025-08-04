英國驚現22吋巨鼠　大如小狗　保守黨議員批評工黨議會不作為

英國保守黨議員周日（8月3日）在Facebook分享一張相片，稱北約克郡（North Yorkshire）雷德卡與克利夫蘭（Redcar and Cleveland）一處民居發現一隻長達22吋（約56厘米）的巨型老鼠，當地傳媒更形容牠的大小與小狗差不多。對於鼠患，他們批評當地由工黨控制的議會無所作為。



保守黨議員泰萊（David Taylor）和馬丁（Stephen Martin）呼籲對全區進行全面鼠患勘測。

兩人表示，儘管當地鼠患已成全國頭條新聞，但市議會工黨政府尚未與任何人聯繫，他們本週將推進這項工作。

根據他們發布的相片，當地一個莊園出現數個頗大的老鼠洞。

泰萊在社交媒體上稱，Eston和Whale Hill部份地區的公共垃圾箱堆滿東西，尤其是外賣店，將物品傾倒在裏面，為囓齒動物提供「方便的食物」。

英國保守黨議員在Facebook分享一張相片，稱北約克郡雷德卡與克利夫蘭（Redcar and Cleveland）一處民居發現一隻長達22吋約56厘米的巨型老鼠。對於鼠患，他們批評當地由工黨控制的議會無所作為。（Facebook@EstonMatters）

泰萊稱，「它的大小幾乎和一隻小貓一樣。而且這並非個例。」

英國2022年也曾發現一隻巨鼠，一名老翁在院子捕捉到身長達18英寸（約45厘米）的巨型老鼠。