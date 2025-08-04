台灣問題難處理　所羅門群島或提議排除中美等參與太平洋島國論壇

根據原定計劃，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）9月8日至12日將於所羅門群島舉行。澳媒周一（4日）報道，由於中國施壓東道主所羅門群島，要求後者不能邀請台灣，所羅門群島考慮此次論壇僅限會員國參加，包括中美台等論壇夥伴則不邀請與會，至於與論壇夥伴的年度對話，所羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）提議作延後處理。



根據澳洲廣播公司（ABC），所羅門群島可能會限制此次會議，僅允許太平洋島國論壇成員參加，這實際上意味着排除中國、美國及其他國家。

報道指，這一情況反映太平洋地區日益複雜的地緣政治局勢，如果實施這一提案，除中國和台灣，包括亞洲、歐洲和中東在內許多其他國家的代表也將無法參與此次會議。

自2019年與台灣斷交，並與中國大陸建交後，所羅門群島已是中方在南太平洋島國中最公開表態的支持者，但台灣自1993年起以「發展夥伴」身份參加太平洋島國論壇各種機制。

在是否讓台灣循例參與太平洋島國論壇問題上，作為東道主，所羅門群島一邊要面臨台灣邦交國的阻攔，另一邊則要面對中方的施壓。