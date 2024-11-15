所羅門群島發現世界最大珊瑚　學者：相信從太空也能看到

科學家在太平洋所羅門群島附近發現世界上最大的珊瑚。



據法新社報導，這塊珊瑚非常巨大，以至於航行在所羅門群島清澈海上的研究人員最初以為他們偶然發現一艘巨大的沉船。

海洋生態學家薩拉說：「就在我們認為地球上已沒有什麼可以發現的時候，我們發現一個由近10億個小珊瑚蟲組成的巨大珊瑚，充滿生機與色彩。」

研究人員說，這個獨立的珊瑚已經有約300歲，由微小珊瑚蟲的複雜網路組成。

它與珊瑚礁不同，珊瑚礁由許多不同的珊瑚群組成。它是單一的珊瑚。

研究小組說，這塊巨型珊瑚寬34米、長32米，比之前的紀錄保持者——美屬薩摩亞的「大媽媽」（Big Momma）珊瑚大三倍。

首席科學家蒂默斯說：「『大媽媽』看起來就像一勺霜淇淋掉在珊瑚礁上，這塊新發現的珊瑚就像霜淇淋開始融化，並沿著海底一直蔓延。」

這塊珊瑚比世界最大的動物藍鯨還長，科學家相信「從太空也能看到它」。

這塊珊瑚是在所羅門群島東南端一個被稱為三姐妹的地區發現的，是《國家地理》雜誌一個團隊在地區進行科學考察時所發現。

科學家說，雖然氣候變化導致海水升溫和變酸，讓許多海域的珊瑚白化，包括澳洲著名的大堡礁。如今這個最新發現帶來一線希望。

珊瑚科學家布朗說：「雖然附近的淺礁因海水變暖而退化，但在稍深的水域中看到這個巨大的健康珊瑚綠洲，是一盞希望的燈塔。」

所羅門群島茂密的雨林和純淨的水域長期以來因生態多樣性而備受讚譽。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

