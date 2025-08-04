新加坡前交通部長貪污案｜協助易華仁妨礙司法公正　王明星認罪

教唆與蓄意協助前交通部長易華仁接受免費多哈行和妨礙司法公正，本地酒店與房地產大亨王明星認罪，案件展至8月15日下判。



王明星（79歲）星期一（8月4日）在國家法院承認妨礙司法公正的罪名，另一項牴觸第165節條文的罪名交由法官下判時納入考量。

王明星的代表律師在庭上指出，王明星患有晚期多發性骨髓瘤，這類癌症無法被治癒。他的骨骼系統和免疫力已嚴重受損，隨時容易受到感染且會危及生命。

王明星目前有熟悉他病情的專屬醫療團隊，負責王明星的醫療已有四五年，在突發情況下能夠迅速做出反應。他在高度醫療照顧下，才能夠在有限的生命範圍內生存。他的情況沒有任何「出錯的餘地」，入獄服刑不僅會推遲癌症治療，監獄的醫生並非骨髓瘤專科醫生，無法提供相同程度的醫療照顧，且監獄的環境也會增加他感染的風險，甚至有生命危險。

2024年10月3日，新加坡前交通部長易華仁（S. Iswaran）現身新加坡最高法院準備出庭。（Reuters）

因此，辯方懇請法官法外開恩（judicial mercy），判處王明星罰款。

控方指出，王明星清楚協助易華仁支付多哈行的費用，將減低易華仁被調查的可能，而易華仁收受好處屬嚴重罪行。另外，王明星在得知貪污調查局在詢問有關多哈行的詳情後，通知易華仁，促成易華仁妨礙司法公正。他本身也參與多哈行，也有可能被貪污調查局調查。

王明星的罪責比易華仁低，當時要求支付多哈行費用的是身為部長的易華仁。因此，控方認為恰當的刑罰是八周監禁。然而，基於王明星複雜和嚴重病情，入獄會增加危及他生命的風險，控方並不反對法外開恩。若法庭決定法外開恩，那麼控方將要求最高罰款3萬元。

國家法院法官李立貞聆聽雙方陳詞後，將案件展期至8月15日下午2時30分下判。

這起案件受到廣泛關注，星期一也有不少公眾來旁聽聆訊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

