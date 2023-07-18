部長涉貪污、議長偷情：新加坡或推遲第四代接棒之日

新加坡政壇接連發生負面新聞，對長期以來承諾廉潔治國的新加坡政府來說是一次嚴峻的考驗。受訪政治觀察家認為，人民行動黨（PAP）第四代領導團隊的接班日期或許得因此推遲。



前官委議員楚其菲（Zulkifli Baharudin）回答《聯合早報》詢問時，將行動黨比喻為一艘船身正在進水的船。他認為，李顯龍總理會想解決問題，而不是撒手不管。

他說：「人們不會希望船長中途下船。行動黨的高層，包括那些已經淡出的前輩，都必須齊心協力解決這些問題。」

智庫與諮詢公司Solaris Strategies國際事務高級分析師穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）也說，雖然人們還不知道領導層具體什麼時候交棒，但交接很可能會在黨的情況完全穩定下來之後才發生。

新加坡管理大學楊邦孝法學院副教授陳慶文則分析，人民行動黨或許已經進入止損模式，但政治地位與合法性的修復需要更長時間。

新加坡交通部長易華仁（S. Iswaran）和旅店置業（Hotel Properties）執行董事王明星（不在圖中）7月11日被貪污調查局逮捕，兩人之後保釋在外。（Reuters）

他指出，萊道路黑白洋房、易華仁涉貪被捕、議長國會失言以及婚外情退黨事件先後發生，行動黨必須向人們證明他們仍然能夠勝任新加坡的治理。

選民現在更傾向於接受多元和充滿競爭的政治格局，行動黨必須證明自己的能力，而且領導層交接正處於最後階段，意味着政府看起來很脆弱。

陳慶文也認為，行動黨幾乎肯定得在來屆大選中付出代價，目前雖然不知道會遭受多嚴重影響，但支持度很有可能會明顯削弱。

至於朝野政黨同日爆發桃色新聞會怎麼影響人們對本地政治的觀感，陳慶文指出，執政黨和最主要反對黨工人黨有沒有達到他們對新加坡人承諾的行為標準，會引發人們嚴肅且合理的質疑。

他指出，這兩個政黨如何處理這些負面消息，也將對黨造成影響。1959年就開始執政的行動黨面對的風險更大，尤其是最近的事態發展涉及三位內閣部長和議長。

內政部長兼律政部長尚穆根和外交部長維文租住萊道路英殖時期的國有房產「黑白洋房」惹起爭議，事後證實兩位部長在租賃過程中是清白的。（聯合早報／檔案照片）

楚其菲則認為，新加坡開國元勳為政治職務定下極高道德標準，可能讓今人難以企及，這就是一些人惹上麻煩的原因。

他指出，雖然不是說應該降低標準，但極高的標準會隨着社會更開放自由，出現更多的違規行為。不過目前看來，無論是行動黨政府還是民眾，都仍然希望保持這個高標準。

楚其菲說，人們不能接受這些負面事物，行動黨也不能容忍。「各方都覺得這些事情無法接受，有這樣的反應是很好的。新加坡的政治還是堅實的。」

新加坡國會議長陳川仁（右）被揭與淡濱尼集選區議員鍾麗慧（左）有婚外情，李顯龍早於2020年已知悉並勸阻，但二人仍維持關係。（陳川仁facebook圖片）

陳川仁和鍾麗慧辭去議席 目前五個集選區團隊不完整

隨着陳川仁和鍾麗慧辭去議席，目前有五個集選區團隊不完整，即裕廊、馬林百列、淡濱尼、西海岸和工人黨的盛港。

陳慶文不認為李總理會舉行閃電大選，也不會以補選的方式回應。他說：「行動黨現在非常脆弱，在尋求另一次民意委託之前，總理會希望也須要首先穩定基層，並讓內部秩序恢復正常。」

穆斯塔法指出，距離下一屆大選還有一段時間，行動黨和工人黨不會倉促做決定，但眼前情況已經變得相當不穩定，集選區之間或許會有人員調動，確保兩黨有最好的機會保留目前的席位。

楚其菲的看法則是，人們肯定會問行動黨是否已經「變軟了」，對於反對黨，則會以同樣的標準來衡量。這些問題肯定會在大選期間提出，而且政黨必須回應。

他因此認為，大選什麼時候舉行並沒有那麼重要。「無論是六個月還是一年之後，這些問題還是相關的，無法迴避。」

作者為《聯合早報》資深高級記者陳可揚，原題為《第四代團隊接班日期或得推遲》