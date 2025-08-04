日本東京6至7月有56人疑中暑死亡　多為長者因沒開冷氣暴斃家中

日本持續受到酷熱天氣影響，多個地方氣溫升至攝氏35度以上，不少人中暑送院。有統計顯示，東京在今年6至7月底一共有56人懷疑死於中暑，其中3分2死者生前並沒有開冷氣。



日本放送協會（NHK）8月4日引用東京都監察醫務院的統計，由今年6月1日至7月底期間在東京都23區調查的死亡個案中，有56名死者懷疑與中暑有關。

該批死者大多數為長者，其中70多歲佔26人，80多歲及60多歲分別佔16及10人；在這56人中，有54人是在家中暴斃，當中超過3分2，即38人並沒有開冷氣。

酷熱天氣持續影響日本，圖為2025年7月9日，東京不少民眾外出時都持太陽傘。（Reuters）

有醫生向NHK表示，不少中暑個案都是與家中沒安裝冷氣有關，特別是長者，他們認為以前沒開冷氣都沒有問題，又或者覺得冷氣會對身體帶來負面影響等。

醫生指出，現在很多時在晚上的室溫都升至30度以上，因此冷氣是有助守護性命的工具。而對冷氣比較弱的民眾應避免直接吹風，並經常需要披上薄衣。