日本連續3日氣溫破40度以上　7月平均氣溫創127年來新高

日本繼7月30日及31日之後，於8月1日再有地區錄得攝氏40度以上高溫。氣象廳負責人表示，日本最近出現了異常高溫及少雨天氣，7月全國平均氣溫較2024年高出2.89度，創1898年開始統計以來新高。



日本放送協會（NHK）及日本共同網報道，截至8月1日下午3時，日本西部三重縣的桑名市氣溫一度飆升至攝氏40.4度，成為最新出現超過攝氏40度高溫的地區。

2025年8月1日，日本有多個地區錄得超過攝氏38度以上高溫。（NHK截圖）

日本愛知縣豐田市的氣溫當天也一度達到了攝氏39.5度，另外有三個城市的氣溫也達攝氏39度或以上。

日本氣象廳稱，日本7月平均氣溫從2023年起已連續3年創新高，而6月平均氣溫也創統計史上新高，預計6月至8月的夏季平均氣溫也會超過去年的最高紀錄。

2025年6月29日，日本東京澀谷，在極為炎熱的天氣下，遊客和行人在過馬路時撐起雨傘遮擋太陽。（Getty）

氣象廳預測，除沖繩及奄美地區外，8月全國各地氣溫仍將高於往年，預計日本海一側等地區8月上半月的降雨量將達到或超過去年水平，惟不確定能否緩解迄今少雨狀況。