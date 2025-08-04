澳洲警方指控一中國女子為北京監視當地一佛教團體　或遭判15年囚

一名中國女子因涉嫌監視澳洲一個佛教團體被控「肆意干涉外國事務（reckless foreign interference）」，8月4日在澳洲坎培拉出庭應訊。為澳洲引入《反外國干預法》以來首次以此指控中國公民，也是該法自2018年實施以來，第三次提出相關指控。



綜合外媒報道，澳洲警方周一通告指，涉案女子聽命北京，受到中國公安機關命令暗中收集有關一個名為「觀音堂」（Guan Yin Citta）的情報，這名女子為澳洲永久居民，一旦罪成將面臨最高15年監禁。

2024年6月17日，中國總理李強在坎培拉澳洲國會大樓與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）見面，李強在訪客簿簽名（Reuters）

澳洲警方早在今年3月就從澳洲安全情報機構（ASIO）接獲線報並着手調查，在上周六（2日）搜查多個單位後將涉案女子拘捕，警方還檢獲她用以接收北京指示的手機。聯邦警隊助理處長納特（Stephen Nutt）表示：「這是聯邦警方首次就外國干預、並涉嫌針對澳洲社區成員的活動提出指控。」

中國駐坎培拉大使館尚未作出回應，中國外交部也未就事件置評。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，澳洲在2018年實施《反外國干預法》令兩國關係一度緊張，時任澳洲貿易部長喬博（Steve Ciobo）曾為緩解雙邊關係，指該法並非針對中國。