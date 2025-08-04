緬甸法庭判12人終身監禁　包括5名中國人　涉人口販賣、製色情片

緬甸軍事法庭近日判處12人終身監禁，其中包括5名中國籍人士，罪名是參與多宗人口販運案件，包括將緬甸婦女販賣至中國強迫結婚，以及製作並上傳色情影片在網絡牟利。



國營媒體《緬甸之光報》（Myanma Alinn newspaper）8月2日報道，在其中一宗案件中，仰光軍事法庭7月29日判處5人終身監禁，其中包括2名中國籍人士。他們因製作涉及3對緬甸夫婦的色情影片，並上傳網絡牟利，違反緬甸的反人口販運法而被判有罪。

人口販運仍然是緬甸的普遍問題。（Getty）

另一宗案件中，仰光軍事法庭判處1位女子及3名中國籍人士終身監禁，因該團夥計劃將兩名緬甸女子賣到中國結婚而被定罪。

人口販運，尤其是誘騙或強迫婦女和女孩與中國男子結婚，仍然是緬甸的普遍問題。緬甸大部分地區持續不斷的衝突，使數百萬婦女和兒童面臨被剝削的風險。