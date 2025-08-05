20歲男「抓漏洞」歐洲自立國家！領土僅比梵蒂岡大　已有400公民

克羅地亞和塞爾維亞之間有一塊爭議地帶，因為兩國長年無法達成共識，讓這塊土地成了無主之地，外國一名男子看準這個漏洞，在這土地上成立了屬於自己的國家，他不只自封為總統，還設計了國旗、組成內閣、發行貨幣，甚至還有自己的護照，目前已有將近400人加入成為公民。



根據《霍士新聞》報道，現年20歲的丹尼爾．傑克遜（Daniel Jackson）創立了「維爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis），其國家的領土僅有0.5平方公里（稍大於沙頭角禁區），因為克羅地亞和塞爾維亞對邊界爭議遲遲無法達成共識，因此導致這塊土地長期無主，丹尼爾因此在這建設了自己的國家。

即睇「維爾迪斯自由共和國」成立狀況：（按圖了解）

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丹尼爾在14歲時就萌生建立微型國家的想法，起初只是與朋友的實驗性構想，他在2019年5月30日正式宣佈這塊土地「獨立」，地圖上這塊區域被標示為「第三口袋」（Pocket Three），如今被稱為全球第二小的國家，僅次於梵蒂岡，丹尼爾制定了法律、設計國旗、組建內閣，甚至還制定了基本的國家制度。

目前，維爾迪斯已從最初的4人規模，成長至擁有400多名註冊公民的國家，且還有超過1.5萬人提出申請。官方已發放自製護照，而維爾迪斯在核准新公民時，將具備醫療、警政等專業技能視為優先考量，希望透過建立多元專業團隊，有助於國家往後的發展。

報道指出，2023年10月，克羅地亞警方拘留了多名進駐人員與丹尼爾本人，隨後將他驅逐出境，並對丹尼爾發佈終身禁止入境令。丹尼爾目前已以「流亡政府」名義推動相關活動，雖然與克羅地亞政府關係不佳，但丹尼爾表示，仍希望未來能有合作的機會，他近年經常往返塞爾維亞首都貝爾格勒，當地對他的計劃態度相較友善。

丹尼爾目前仍抱持樂觀態度，認為最終一定能重返國土，他強調，克羅埃西亞並未宣示擁有該地主權，因此維爾迪斯自認擁有合法權利，一旦目標實現，傑克遜承諾將辭去總統職務，交由公民選舉新任領導人。

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