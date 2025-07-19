新任東京都議員申報競選費用不足500元　指傳統宣傳其實沒效

今年6月以無黨籍當選東京都議員的佐藤沙織里，日前在X平台公布競選費用明細，僅用了8458日圓（約港幣446元），引發關注。她說，以往被認為有影響力的宣傳手法，例如開宣傳車拜票，其實已經無效。所以自己沒有辦公室、沒有後援會、沒有工作人員，也沒寄過明信片或打過拜票電話。



佐藤參選的是東京都議會選舉千代田區選區，應選名額1人，她擊敗傳統政黨候選人，首度當選。日前她接受《產經新聞》採訪，透露選舉花費僅為8458日圓，費用包括：影印費17日圓、大聲公電池費7489日圓，以及雨衣952日圓。她說，幾乎是「甚麼都沒有」的狀態。結果，總花費就是8458日圓。

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她表示，和以往選舉不同，這次的都議選讓人意識到傳統的拜票手法，已經無效。因為白天多數選民在室內工作，根本聽不到。她說，包括2月的千代田區長選，這是她第4次參選，隨着每次參選，所需經費漸漸減少。比起第一次參選時，逐步捨去到處插旗、以及為工作人員準備外套等，節省時間與成本，最終壓低到8000日圓左右。

佐藤繳交了60萬日圓的參選保證金，但因得票數達門檻，得以全數退還。選舉用傳單與海報也適用相同原則。根據日本公職選舉法規定，所有都議候選人選後均需向都選舉管理委員會提交競選費用收支報告。佐藤的都議員任期將於本月23日開始。

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