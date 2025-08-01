韓國餐廳雪櫃內驚見活狗　店家被轟虐畜 　揭心酸真相

韓國釜山近日有一間餐廳被網友目睹，把飼養的魔天使（Maltese）狗狗「雪在雪櫃中」，畫面曝光後引起虐待動物與食安問題的爭議。



雖然後來飼主出面解釋，是因為狗狗患有心臟病，怕天氣太熱身體撐不住，才暫時放在雪櫃中降溫，但仍未平息外界質疑。

韓國釜山一間餐廳被拍到把飼養的魔天使放入雪櫃中，引起關注。（news.nate.com）

餐廳業者喊冤 稱已養11年：牠是家人般的存在（點圖放大了解更多）：

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綜合韓媒報道，日前有保護動物團體在IG上公開這張爭議照片，畫面中可以看到一隻魔天使被關在營業用雪櫃內，旁邊擺放著薄餅用的食材，中間僅有一塊小坐墊隔開，照片在網路上曝光後，馬上引來網友們的批評，除了質疑店家虐待動物，更擔憂食材的衛生問題。

對於外界的質疑，餐廳業者喊冤指出，這隻狗他們已經養了11年，早已是家人般的存在，因為平時沒人照顧才會一起帶到店內，由於狗狗患有心臟病，夏天氣溫過高容易呼吸困難，因此偶爾會讓牠進冷藏庫「降溫」。他們強調，狗狗若想出來會主動示意，自己也會隨時注意狀況。

業者也透露，當天拍照的民眾已報警，警方也到場查看冷藏庫內部溫度及環境，並未發現異常情況後離開。

不過，動物與食材同處同空間，可能違反韓國食品衛生法，警方已經呼籲業者立即停止相關行為，否則將考慮公布店名。而保護動物團體也進一步指出，儘管業者可能出於讓狗避暑的好意，但萬一長期習慣將狗關在冷藏庫，一旦疏忽忘記，恐導致狗隻因低體溫或呼吸困難而死亡，相當危險。

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