死都犯法？西班牙小鎮墓地擁擠　鎮長祭出「禁死令」實行26年

美媒7月29日報道，西班牙安達盧西亞（Andalusia）格拉納達省一個叫做蘭哈龍（Lanjarón）的小鎮只有一座墓園，由於墓地緊缺，鎮長1999年頒布法令，「禁止居民死在鎮上」，直到鎮政府找到適合安葬死者的新土地。但直到現在，該鎮仍只有一處墓園。這項奇特規定使蘭哈龍在網上被廣泛傳播。



《紐約郵報》報道，1999年時任蘭哈龍鎮長盧比奧（Jose Rubio）發表聲明，敦促居民「盡最大努力照顧自己的健康，以免他們死去，直到政府採取必要措施，獲得適合當地死者安息的土地」。該法令明確指出，居民被「禁止在蘭哈龍去世」。

另據美媒當年報道，盧比奧堅稱頒布該法令並非出於傲慢：「我只是個市長，上帝在我之上，最終掌管一切。」

西班牙安達盧西亞（Andalusia）格拉納達省一個叫做蘭哈龍（Lanjarón）的小鎮只有一座墓園，由於墓地緊缺，鎮長1999年頒布法令，「禁止居民死在鎮上」，直到鎮政府找到適合安葬死者的新土地。但直到現在，該鎮仍只有一處墓園。（小紅書/ @Livia）

雖然當地有些掘墓人、花販、殯儀館老闆和牧師擔心影響生計，發出善意的抱怨，但鎮長表示法令總體上廣受歡迎：「每個人都以幽默的態度對待這項法令，並強烈希望遵守它。」

《紐約郵報》指出，26年後的今天，蘭哈龍仍只有一處墓園。該鎮擁有近4000名居民，附近有富含礦物質的溫泉，因此是著名的療養勝地，最近成為社交平台TikTok上年輕一代網民之中的熱門「小眾旅遊目的地」；而「禁死令」也作為當地宣傳噱頭，在各大社交平台流傳。