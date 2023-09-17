死亡=犯法！全世界唯一「禁止出生死亡」小鎮　遊客還必帶1物保命

講到「挪威」相信大家都必定即想到當地的「三文魚」，但大家又知不知道挪威除了三文魚之外，於當地最北部的一個群島，還有一條超「出名」的法例就是——「禁止死亡」，背後原因竟然是因為…



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一個位於挪威最北部的地方「斯瓦巴群島」（Svalbard），首府為「Longyearbyen」，是北極圈極北的位置，亦是人類最北方的定居地。每年冬天當地都會有長達4個月的「永夜」，最低溫度更可達零下30度！島上只有僅僅約2,600人，雖然人口稀疏，但這個島的規例卻是令人相當「大開眼界」！

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當地有著一條非常「奇特」的規定，那就是「禁止出生死亡」，若有病人臨終或是意外死亡的遺體，都是禁止於島內下葬，大家都必須要離開或送回挪威的本土，就連孕婦於分娩前一個月都必須要前往產房。

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之所以會有此規定，是因斯瓦巴群島的嚴寒氣候，當地的泥土都是永遠冰凍的狀態，就算人類的遺體埋葬都並不會腐爛，就連細菌和病毒都同樣「完好保存」。曾經有7名挪威人於1918年下葬，直至1998年屍體都仍然完好無損，甚至當年的流感病毒都依然保留。為了保障居民的身體健康，當地便於1950年立法「禁止死亡」，禁止任何遺體於島內下葬。至於孕婦方面，因島內並沒有設置產房，所以孕婦都必須要在分娩前離開。

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除了「禁止死亡」，於斯瓦巴群島上還「禁止養貓」，以保護當地的鳥類生態。禁令開始後，當地便僅有一隻名為「Kesha」的貓，據傳牠是由一名俄羅斯人帶至島上，而當時主人為了避開禁貓令，而將其身份登記為一隻「狐狸」，所以牠才能在島上生活。

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雖然當地規則多多，但卻是不少遊客熱愛到訪的聖地，因為當地擁有全球最大未受破壞的荒野，亦是觀賞北極光的最佳位置，有不少客人都會為此特意前往，但想要到島上遊覽的遊客都被要求必定攜帶「槍」，以保護自己免受北極熊的襲擊。因當自1970年以來便發生了5次的北極熊襲擊事件，令受襲者受傷，甚至死亡。